Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин приехал на Крымский мост. Сначала он посетил центр управления дорожным движением. Путина сопровождает врио министра транспорта Александр Соколов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг.

Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент примет участие в открытии моста и проедет по нему. По словам Пескова, планируется также, что Путин выступит перед рабочими на митинге-концерте по случаю открытия моста.

Мост через Керченский пролив состоит из двух параллельных дорог - автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Поезда, согласно контракту, должны запустить по мосту в декабре 2019 г. Открытие автомобильной части планировалось на декабрь 2018 г., но произошло на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Автомобильное движение по мосту с обеих сторон Керченского пролива запустят в 5.30 утра мск 16 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов откроют за час до запуска движения по мосту - в 4.30 утра 16 мая. «Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена», - уточнила пресс-служба.

Автодорожная часть Крымского моста оборудована более чем 60 дорожными знаками. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту через Керченский пролив установили 10 автоматических комплексов. «Команда Крымского моста - это более 10 000 рабочих и инженеров, которые смогли в сложных природных условиях построить мост на полгода раньше установленного срока», - говорил Ротенберг. Его слова приводил информационный центр проекта.

Крымский мост, строительство которого оценивается почти в 230 млрд руб., начали строить в 2016 г. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж». Компания получила контракт на 222,4 млрд руб. без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

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