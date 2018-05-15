Бизнес / Транспорт

Путин приехал на Крымский мост

Движение машин по мосту начнется утром в среду
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Президент Владимир Путин приехал на Крымский мост. Сначала он посетил центр управления дорожным движением. Путина сопровождает врио министра транспорта Александр Соколов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг.

Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент примет участие в открытии моста и проедет по нему. По словам Пескова, планируется также, что Путин выступит перед рабочими на митинге-концерте по случаю открытия моста.

Мост через Керченский пролив состоит из двух параллельных дорог - автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Поезда, согласно контракту, должны запустить по мосту в декабре 2019 г. Открытие автомобильной части планировалось на декабрь 2018 г., но произошло на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.

Автомобильное движение по мосту с обеих сторон Керченского пролива запустят в 5.30 утра мск 16 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов откроют за час до запуска движения по мосту - в 4.30 утра 16 мая. «Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена», - уточнила пресс-служба.

Автодорожная часть Крымского моста оборудована более чем 60 дорожными знаками. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту через Керченский пролив установили 10 автоматических комплексов. «Команда Крымского моста - это более 10 000 рабочих и инженеров, которые смогли в сложных природных условиях построить мост на полгода раньше установленного срока», - говорил Ротенберг. Его слова приводил информационный центр проекта.

Крымский мост, строительство которого оценивается почти в 230 млрд руб., начали строить в 2016 г. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж». Компания получила контракт на 222,4 млрд руб. без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

Мосты-рекордсмены в длину, высоту и по стоимости

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике