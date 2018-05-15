Путин приехал на Крымский мост
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Президент Владимир Путин приехал на Крымский мост. Сначала он посетил центр управления дорожным движением. Путина сопровождает врио министра транспорта Александр Соколов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг.
Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент примет участие в открытии моста и проедет по нему. По словам Пескова, планируется также, что Путин выступит перед рабочими на митинге-концерте по случаю открытия моста.
Мост через Керченский пролив состоит из двух параллельных дорог - автомобильной с двумя полосами движения в каждую сторону и железнодорожной. Поезда, согласно контракту, должны запустить по мосту в декабре 2019 г. Открытие автомобильной части планировалось на декабрь 2018 г., но произошло на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока.
Автомобильное движение по мосту с обеих сторон Керченского пролива запустят в 5.30 утра мск 16 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов откроют за час до запуска движения по мосту - в 4.30 утра 16 мая. «Максимальная разрешенная скорость движения по объекту составит 90 км/ч, остановка на мосту запрещена», - уточнила пресс-служба.
Автодорожная часть Крымского моста оборудована более чем 60 дорожными знаками. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту через Керченский пролив установили 10 автоматических комплексов. «Команда Крымского моста - это более 10 000 рабочих и инженеров, которые смогли в сложных природных условиях построить мост на полгода раньше установленного срока», - говорил Ротенберг. Его слова приводил информационный центр проекта.
Крымский мост, строительство которого оценивается почти в 230 млрд руб., начали строить в 2016 г. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж». Компания получила контракт на 222,4 млрд руб. без конкурса из-за отсутствия конкурентов.
Мосты-рекордсмены в длину, высоту и по стоимости
Даньян-Куньшанский виадук (железнодорожный мост, часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги)
Страна: Китай
Длина: 164,8 км
Открытие - июнь 2011
Стоимость: $8,5 млрд
Строительство моста началось в 2008 г. Виадук находится в Восточном Китае, между городами Нанкином и Шанхаем. Около 9 км моста проложено над водой. Самый крупный водоем, который пересекает мост, – озеро Янчэн в Сучжоу
Виадук Мийо (автомобильный мост)
Длина: 2,5 км
Страна: Франция
Открытие: декабрь 2004
Стоимость: 394 млн евро (по данным Thomson Reuters – $523 млн)
Строительство моста началось в 2001 г. Является последним звеном трассы, обеспечивающей высокоскоростное движение из Парижа в город Безье. Максимальная высота (опоры) составляет 343 м, что на 19 м выше Эйфелевой башни
Мост Гонконг-Чжухай-Макао (автомобильный мост)
Страна: Китай
Длина: 55 км
Открытие: 2018
Стоимость: $15,9 млрд (по данным Nikkei Asian Rewiev)
Строительство моста началось в 2009 г. Мост связывает Гонконг, Чжухай и Макао. Сооружение включает в себя подводный тоннель и три искусственных острова
Эресуннский мост (мост-тоннель)
Страна: Швеция, Дания
Длина: 7,8 км
Открытие: июль 2000
Стоимость: $3,8 млрд
Совмещённый мост-тоннель, включающий двухпутную железную дорогу и четырехполосную автомагистраль через пролив Эресунн. Это самая длинная совмещённая дорога и железнодорожный мост в Европе, соединяющие столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё. Мост соединяется с тоннелем «Дрогден» на насыпном острове Пеберхольм. 4-километровый тоннель представляет собой соединение 5 труб: две – для поездов, две – для автомобилей и одна – для аварийных ситуаций
Третий мост через пролив Босфор
Страна: Турция
Длина: 2,2 км
Открытие: август 2016
Стоимость: $3 млрд
Мост стал частью строящейся Северной Мармарийской окружной дороги общей протяженностью 257 км. Особенность моста – комбинированная конструкция: часть полотна поддерживается вантами, часть – вантами и тросами, середина главного пролёта подвешена на тросах. Мост считается самым широким висячим мостом в мире. Полос движения автомобилей – по 4 в каждую сторону (всего 8); кроме того, имеются две железнодорожные колеи
Мост-дамба через озеро Пончартрейн (автомобильный мост)
Страна: США
Длина: 38,4 км
Открытие: август 1956, май 1969
Стоимость: $76 млн
Считается одним из старейших мостов в мире – идея его постройки возникла ещё в XIX веке, но строительство началось в 1948 г. и завершено в 1956 г. До строительства моста Гонконг-Чжухай-Макао считался самым длинным мостом над водой в мире. Соединяет между собой города Мандевилл и Метайри в штате Луизиана. Сооружение состоит из двух параллельных мостов, первый из которых был открыт в 1956 г., второй – в 1969 г. Проезд по мосту платный, с 1956 г. его цена составляет $2. Ежегодный трафик увеличился с 50 000 машин в 1956 г. до 12 млн на сегодняшний день