Бизнес / Агропром

Семья бывшего топ-менеджера «Лукойла» вошла в пятерку крупнейших землевладельцев

В прошлом году семья Сергея Кукуры приобрела активы шведской Black Earth Farming
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Первая четверка лидеров рейтинга владельцев сельскохозяйственных земель, составленного аудиторско-консалтинговой компанией BEFL, не изменилась. На 1-м месте, как и в прошлом году, группа «Продимекс» Игоря Худокормова, под контролем которой 790 000 га земель. Агрохолдинг «Мираторг» несущественно обогнал «Русагро» семьи Вадима Мошковича: теперь у них 676 000 и 675 000 га соответственно. На четвертом месте с земельным банком в 644 000 га остался Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, который контролирует семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Наиболее впечатляющий взлет в рейтинге продемонстрировала компания «Волго Дон агроинвест», которую контролирует семья Сергея Кукуры, бывшего топ-менеджера «Лукойла». За год она поднялась с 21-го места на 5-е, следует из материалов BEFL. Семья Кукуры в последние несколько лет вела сельскохозяйственный бизнес через Волгоградскую агропромышленную компанию и Липецкую агропромышленную компанию. В 2017 г. она приобрела земельные активы шведской Black Earth Farming, контролировавшей 246 000 га - в основном в Курской и Тамбовской областях. Теперь земельный банк составляет 452 000 га.

Кукура проработал в должности первого вице-президента «Лукойла» около 24 лет, а в 2017 г. покинул компанию. В мае прошлого года он продал акции компании на сумму 9,5 млрд руб., сообщал РБК. По данным ЕГРЮЛ, «Волго Дон агроинвест» принадлежит на 99,9% кипрской «Эрнеал лимитед». Ее владельцами в феврале прошлого года были Кукура и его сын Алексей, который является гендиректором «Волго Дон агроинвеста». Оставшиеся 0,1% принадлежат Кукуре-младшему. Связаться с ними «Ведомостям» пока не удалось.

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