Bloomberg узнал о планах Дерипаски продать часть своей доли в «Группе ГАЗ»

Дерипаска надеется, что эта сделка продемонстрирует его готовность отказаться от части принадлежащих ему активов в обмен на снятие санкций США, отмечает Bloomberg Евгений Разумный / Ведомости

Российский бизнесмен Олег Дерипаска планирует продать часть своей доли в автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ», чтобы попытаться вывести ее из-под американских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Дерипаска ведет переговоры с миноритарными инвесторами холдинга «Русские машины», который контролирует «Группу ГАЗ», в том числе с председателем совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфридом Вольфом.

Обсуждение продолжается, окончательное решение пока не принято, говорят собеседники агентства. Представители Дерипаски и Вольфа никак не прокомментировали эту информацию.

Дерипаска надеется, что эта сделка продемонстрирует его готовность отказаться от части принадлежащих ему активов в обмен на снятие санкций США, отмечает Bloomberg. Итог сделки будет зависеть от того, согласится ли минфин США снять ограничительные меры с «Русских машин» и «Группы ГАЗ», добавили источники.

Олег Дерипаска и связанные с ним компании UC Rusal, En+, «Русские машины», «Группа ГАЗ» и другие попали под американские санкции в начале апреля. В конце месяца минфин США допустил, что ограничения против UC Rusal и En+ могут быть отменены, если Дерипаска откажется от контроля в компаниях. Источники Bloomberg сообщали, что американский минфин для отмены санкций против En+ требовал снижения доли бизнесмена до 40%.

Дерипаска уже предпринял ряд мер, направленных на то, чтобы вывести компании из-под санкций. Так, в конце мая сообщалось, что бизнесмен в ближайшее время собирается расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal. Кроме того, Дерипаска «принципиально согласился» на сокращение своей доли в En+ с текущих 66% до менее 50%.

К середине лета UC Rusal и En+ планируют представить минфину США план, который даст ведомству основания отменить ограничения. Об этом сообщил независимый председатель совета директоров En+ Грегори Баркер. «План Баркера» предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50%, его уход из совета директоров компании и назначение новых независимых директоров.

«Группа ГАЗ» — крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, объединяет 13 предприятий. Выпускает легкие коммерческие автомобили (LCV), автобусы и грузовики. По контрактной схеме на мощностях нижегородского ГАЗа также производит LCV для Daimler и легковые автомобили для группы Volkswagen. Крупнейшие акционеры – «Русские машины» (61%), «Ингосстрах-инвестиции» (16,25%).

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