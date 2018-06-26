Polymetal досрочно запустила золотообогатительную фабрику в Казахстане

polymetalinternational.com

25 июня Polymetal ввела в эксплуатацию горно-обогатительную фабрику на месторождении Кызыл в Казахстане. Ее запустили с опережением сроков и с меньшими капитальными затратами. В январе компания заявляла, что ГОК будет запущен в июле 2018 г. Сейчас Polymetal ожидает, что итоговые капитальные затраты проекта составят приблизительно $325 млн. Это на 3% меньше ожидаемого.

Polymetal – вторая по величине в России золотодобывающая компания, в I квартале 2018 г. она добыла 214 000 унций золота и 6 млн унций серебра. Запасы месторождения Кызыл оцениваются в 7,3 млн унций, содержание металла в руде – 7,7 г/т.

В интервью «Ведомостям» в октябре 2017 г. главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис оценивал капзатраты на проект в $400 млн. Он подчеркивал, что Кызыл развивается успешно, что связано с простотой проекта с инженерной точки зрения и развитой инфраструктурой в регионе.

На проектную мощность – 150 000 т золотого концентрата в месяц – фабрика выйдет через три месяца. До конца года Polymetal планирует произвести на Кызыле 80 000 унций золота, а к 2019 г. увеличить производство до 280 000 унций. А если рыночные условия сохранятся благоприятными – средние совокупные денежные затраты не будут превышать $500-550 за унцию, то производство может быть увеличено до 330 000 унций.

При этом проект почти сразу начнет приносить доход компании. «Мы ожидаем, что начиная с IV квартала 2018 года Кызыл начнет приносить нам значительный денежный поток и чистый доход», – приводятся в сообщении компании слова Несиса.

«Это редкость, когда компания запускает крупный проект раньше срока. Но Кызыл для Polymetal – очень удачный: содержания золота в руде высокие» , – говорит аналитик АКРА Максим Худалов. На месторождении Кызыл добываются упорные руды, но Polymetal как раз ориентирован на работу с ними, указывает эксперт.

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