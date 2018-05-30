Россия вдвое увеличит добычу золота

Это позволит подняться с 3-го на 2-е место в рейтинге крупнейших стран-золотодобытчиков

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Крупнейшие российские производители в этом году планируют увеличить добычу золота, отмечает аналитик «Атона» Андрей Лобазов «Полюс»

Сейчас Россия занимает 3-е место в мире по добыче золота. Больше добывают только Австралия и Китай. В 2017 г. в России было добыто 8,8 млн унций золота, или 8,3% мирового производства, следует из данных Metals Focus.

В ближайшие годы ситуация может измениться. Благодаря вводу новых месторождений к 2025 г. добыча золота в России может вырасти более чем в 1,5 раза – на 4,94 млн унций, говорит заместитель гендиректора Института геотехнологий Михаил Лесков. А к 2030 г. добыча почти удвоится – рост составит 7,76 млн унций.