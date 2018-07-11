Как супермаркеты искушают мужчин

Все больше мужей отправляются за продуктами для семьи, но их потребительское поведение отличается от женского

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«Отцы – самая обделенная вниманием часть населения в маркетинге продуктовых магазинов» Lane Turner / The Boston Globe / Getty Images

Все больше мужчин отправляются в супермаркеты за продуктами для семьи, но делают покупки не так, как их жены. В США ритейлеры замечают это и все больше ориентируются на мужскую аудиторию, искушая их пивом, мясом, скидками на бензин и отцовскими шутками.

Приманки для мужчин

Сеть Lowes Foods четыре года назад открыла в 14 супермаркетах отделы, где мужчины могут отведать мясные деликатесы и крафтовое пиво во время похода за покупками. После их появления «число мужчин, делающих покупки в наших магазинах, сразу же заметно выросло», утверждает старший вице-президент компании Хизер Джордж. Теперь ориентированные на мужчин услуги есть в 61 магазине сети.

Сеть супермаркетов Hy-Vee изменила свои журналы с кулинарными рецептами. Если раньше на их обложках были актрисы, то теперь известные спортсмены. Но особенной популярностью пользуются распродажи мяса, на которых покупатели могут получить скидки на бензин. «Мы обнаружили, что это очень большой стимул для мужчин», – отмечает директор по маркетингу Hy-Vee Донна Твитен.

В бакалейной сети Alfalfa’s Market в Колорадо доля мужчин среди покупателей выросла с 30 до 40%. Она сейчас увеличивает число магазинов с двух до 10, поэтому пригласила архитекторов сделать их более удобными для мужчин.