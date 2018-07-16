На площадках ГК «Евродон» вновь обнаружен птичий грипп

За неполные два года крупный производитель индейки в третий раз сталкивается с болезнью

Денис Гришкин / Ведомости

Генный материал вируса гриппа птиц выявлен на двух из 24 площадок одного из крупнейших в России промышленных производителей мяса индейки – группы компаний «Евродон». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга. Вспышку выявили накануне, 15 июля, добавила представитель «Евродона» в разговоре с «Ведомостями».

Птичий грипп – вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную систему и большую часть внутренних органов животного. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, при остром – находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и проч. Некоторые штаммы заболевания передаются людям.

«Евродон» ростовского бизнесмена Вадима Ванеева – один из крупнейших в России производителей мяса индейки и утки: в 2017 г. компания, по собственным данным, произвела около 63 000 т индейки и 28 000 т утки в живом весе. Выручка основной компании группы – ООО «Евродон» – в 2016 г. составила 8,3 млрд руб., чистый убыток – 2 млрд руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу» (данных за 2017 г. нет). По данным ЕГРЮЛ, 40% головной компании группы – у Внешэкономбанка, еще 34% – у его структуры в залоге, 11% – у Ванеева, оставшиеся – у гендиректора и художественного руководителя Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева.

В магазинах индейка от «Евродона» продается под брендом «Индолина», утки – «Утолина». «Евродон» намерен отозвать продукцию из розничных сетей, отметила представитель группы.

Это уже третья вспышка птичьего гриппа на площадках «Евродона» менее чем за два года. Первую выявили в декабре 2016 г. Тогда «Евродон» уничтожил 700 000 голов птиц, или около 6% общего годового поголовья. Весной 2017 г. болезнь вновь поразила птиц компании, пришлось уничтожить еще 300 000 голов. Совокупный ущерб от двух вспышек превысил 2,6 млрд руб., напомнила представитель «Евродона».

В этот раз положительный результат на вирус показали три из десяти проб на двух площадках выращивания птицы в Октябрьском районе Ростовской области, сказала представитель «Евродона». По ее словам, заражение птичников могло произойти через вентиляцию – во время недавнего урагана и полевых работ в воздух поднялись продукты жизнедеятельности диких птиц.

Россельхознадзор, по словам его представителя Юлии Мелано, не планирует делать заявлений по данному происшествию. «На месте работают наши коллеги из региональной ветеринарной службы – у них вся информация», – отметила она. Получить комментарий представителя Управления ветеринарии Ростовской области пока не удалось.

Ущерб «Евродон» подсчитает позднее, пообещала представитель компании, есть подтверждение страховых компаний о том, что он будет погашен.

С весны 2018 г. вспышки птичьего гриппа были отмечены уже в шести регионах, в том числе в Пензенской области. Там очаги заболевания были обнаружены в нескольких частных подворьях, а также в центре родительского стада Васильевской птицефабрики группы «Черкизово» и на территории одного из блоков птицеводческого комплекса «Пензамолинвест» группы «Дамате». Последние две компании – крупнейшие производители мяса курицы и индейки соответственно.