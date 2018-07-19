Британская Raven Property Group докупает склады на Ленинградском шоссе

За площади в парке «Север» она может заплатить не менее 6,4 млрд рублей

Британская компания докупает оставшиеся площади в логистическом парке Ярослав Чингаев для Ведомостей

Федеральная антимонопольная служба разрешила ООО «Север Эстейт» получить в собственность производственные мощности компании ООО «Индустриальный парк «Север», следует из сообщения ФАС.

«Север Эстейт» входит в британскую компанию Raven Property Group (ранее Raven Russia), уверяют два консультанта по недвижимости. Согласно СПАРК, ее гендиректор — Игорь Богородов, который руководит московским отделением Raven Property Group. «Индустриальному парку «Север», по словам собеседников «Ведомостей», принадлежит часть одноименного складского комплекса на Ленинградском шоссе. Его общая площадь 380 000 кв.м. Строительством этого парка занималась фирма «Ориентир» (экс «Логопарк девелопмент») Елены Бондарчук. В ноябре 2017 г. Raven Property Group сообщала, что купит 195 132 кв.м. в этом объекте. Сумма сделки оценивалась в 6,6-7 млрд руб.

Теперь британская компания докупает оставшиеся площади в логистическом парке, говорят два консультанта, работавшие со сторонами сделки. Богородов факт переговоров подтвердил, но подробности этой сделки не раскрыл. Гендиректор «Ориентира» Андрей Постников от комментариев отказался.

В зависимости от технического оснащения складов их стоимость может составлять 35 000 — 50 000 руб за кв.м., говорит руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев. Таким образом он оценивает площади в «Севере» в 6,4-9,2 млрд руб. Оценка управляющего партнера Colliers International Николая Казанского - 6,4-7,4 млрд руб.

Raven Russia – один из крупнейших владельцев логистической недвижимости в России. Ее портфель составляет около 1,8 млн кв. м в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. В последние годы компания инвестирует и в другие сектора недвижимости. В 2017 г. она приобрела портфель фонда EPI Russia I Ky, в который кроме логистического парка Gorigo (87 000 кв. м) входят и два офисных комплекса – Premium (11 000 кв. м) и Kellerman (22 000 кв. м) в Санкт-Петербурге.