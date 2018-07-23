«Роснефть» требует с партнеров по «Сахалину-1» 89,1 млрд рублей

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Сахалинской области 20 июля принял к рассмотрению иск «Роснефти» к партнерам компании по проекту «Сахалин-1», следует из данных kad.arbitr.ru. Компания требует с них 89,1 млрд руб. за «неосновательное обогащение» и проценты «за пользование чужими деньгами» с июля 2015 г. по май 2018 г., следует из определения суда. Судебное разбирательство назначено на 10 утра 10 сентября.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать суть претензий. Среди ответчиков пять компаний, две из которых аффилированы с «Роснефтью», – «Сахалинморнефтегаз-шельф», «РН-Астра», следует из данных портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития. С них «Роснефть» требует 17,8 млрд руб. С оператора проекта «Эксон нефтегаз лимитед» (владеет 30% в проекте и принадлежит американской Exxon Mobile) «Роснефть» требует 26,7 млрд руб., а с «Сахалин ойл энд газ девелопмент Ко., Лтд» (владеет 20% и принадлежит японской SODECO) – 26,7 млрд руб.

У индийской компании ONGC Videsh (владеет еще 20% в «Сахалине-1») «Роснефть» требует 17,8 млрд руб., говорится в определении суда о возбуждении арбитражного разбирательства.

«Роснефти» к заседанию суда надо представить заверенную копию соглашения о подготовке продукции Северной оконечности месторождения «Чайво» от 18 сентября 2014 г., следует из определения суда.

Информацию об иске прокомментировал оператор «Сахалина-1» – «Эксон нефтегаз лимитед». Компания заявила, что не согласна с претензиями «Роснефти» и будет принимать меры для защиты прав консорциума.

Проект «Сахалин-1» включает в себя освоение трех месторождений – Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе Сахалина. Потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м природного газа. В пределах мелководной части северо-восточного шельфа Сахалина располагается также участок Северная оконечность Чайво. В лицензионные площади, разрабатываемые по соглашению о разделе продукции, этот участок не входит. Лицензию на него «Роснефть» получила в 2011 г. на конкурсе, заявку на который подавала только она. При этом разработка Северной оконечности Чайво осуществлялась с использованием инфраструктуры проекта «Сахалин-1» и совместно с партнерами нефтяной компании по проекту.

Добыча нефти на Северной оконечности Чайво началась в конце 2014 г. По данным отчетности «Роснефти», в IV квартале 2014 г. было добыто 278 900 т нефти, в 2015 г. – 1,9 млн т, в 2016 г. – 2,3 млн т. Однако в 2017 г. добыча резко снизилась – всего было извлечено 1,4 млн т нефти. В I квартале 2018 г. добыча составила 258 000 т, что в 1,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спор с АФК «Система» В прошлом году «Роснефть» и «Башнефть» успешно выиграли процесс против АФК «Системы» и ее «дочки», доказав в судах первой и апелляционной инстанций, что последние нанесли «Башнефти» убыток при реорганизации активов. В итоге стороны заключили мировое соглашение, по которому «Система» и ее «дочка» должны были заплатить 100 млрд руб., а нефтяные компании отказаться от претензий в судах. Деньги «Система» выплатила в начале этого года.

«Эксон нефтегаз лимитед» для стабилизации добычи уже запустил два других месторождения «Сахалина-1» – Аркутун-Даги и Одопту. В результате по итогам прошлого года участники проекта добыли 9,2 млн т нефти, что на 2,2% выше уровня 2016 г., а в I квартале 2018 г. добыча выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает «Интерфакс», в конце 2017 г. «Роснефть» заказала компании DeGolyer and MacNaughton (предлагает консультационные услуги в нефтегазовой сфере) проведение независимой оценки объемов перетоков нефти и конденсата между Северной оконечностью Чайво и месторождением Чайво «Сахалина-1» и другими лицензионными участками. Работы, стоимость которых составляет 42,2 млн руб., должны были быть выполнены до конца марта 2018 г.