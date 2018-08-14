Бизнес / Транспорт

Минтранс предложил построить высокоскоростную магистраль Краснодар – Махачкала

Она поможет связать все регионы Северного Кавказа
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Минтранс предложил включить проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Краснодар – Махачкала в план развития и модернизации транспортной инфраструктуры на 2019–2024 гг. Об этом журналистам рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, высокоскоростное сообщение от Краснодара до Махачкалы поможет «связать все регионы Северного Кавказа».

В случае реализации проекта расстояние в пределах 650–700 км можно будет преодолеть за три с небольшим часа, пояснил министр. «Этот проект имеет право на жизнь», – сказал Дитрих (цитата по «Интерфаксу»). Он не уточнил, на какой стадии разработки находится проект и какова будет его стоимость.

Магистральный план развития и модернизации транспортной инфраструктуры должен быть разработан и направлен на рассмотрение в правительство в августе. В нем будут прописаны меры развития инфраструктуры, о которых идет речь в новом майском указе президента Владимира Путина. В сфере транспорта таких проектов всего девять, среди них развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и строительство первого этапа ВСМ Москва – Казань (от Москвы до Владимира).

«Коммерсантъ» 15 июня писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 г. строительство Транскавказской ВСМ (Краснодар – Грозный) протяженностью 620 км. В письме Кадыров предложил главе государства начать строить уже запланированную ВСМ Центр – Юг (Москва – Адлер) с участка Ростов-на-Дону – Краснодар и в будущем присоединить к этому участку новую Транскавказскую ВСМ. Стоимость проекта может значительно превышать 1 трлн руб., отмечало издание. В свою очередь Путин поручил Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину рассмотреть возможность включения проекта в стратегию.

В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что возможность строительства магистрали от Краснодара до Грозного обсуждалась. Однако конкретных решений по данному вопросу нет. Замминистра транспорта Алан Лушников заявлял, что Минтранс в целом поддерживает развитие высокоскоростного сообщения. «Махачкала, Ставрополь, Грозный – это очень густонаселенная территория, демографически, экономически динамично развивающаяся, поэтому строительство там ВСМ в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект», – говорил он (цитата по ТАСС).

На данный момент в России высокоскоростных магистралей нет, курсируют только высокоскоростные поезда (Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Великий Новгород, Москва – Нижний Новгород). Ранее до 2020 г. согласно программе РЖД об организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России планировалось построить ВСМ Москва – Тула. Магистраль Москва – Тула протяженностью 194 км должна была стать первым участком ВСМ Центр – Юг. По оценке РЖД, стоимость проекта составляет около 363 млрд руб. С 2020 по 2025 г. было запланировано строительство ВСМ Тула – Воронеж, а с 2025 по 2030 г. – строительство ВСМ Воронеж – Ростов-на-Дону. Ответвлений на Грозный и Махачкалу не предусмотрено.

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Комментарии  ()
dpon1977
19:30 14.08.2018
Щаз. Разбежались. Будет еще одна олимпиада и мост на Сахалин.
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