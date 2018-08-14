Минтранс предложил построить высокоскоростную магистраль Краснодар – Махачкала

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На фото Краснодар
Виталий Тимкив / ТАСС
Минтранс предложил включить проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Краснодар – Махачкала в план развития и модернизации транспортной инфраструктуры на 2019–2024 гг. Об этом журналистам рассказал министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, высокоскоростное сообщение от Краснодара до Махачкалы поможет «связать все регионы Северного Кавказа».
В случае реализации проекта расстояние в пределах 650–700 км можно будет преодолеть за три с небольшим часа, пояснил министр. «Этот проект имеет право на жизнь», – сказал Дитрих (цитата по «Интерфаксу»). Он не уточнил, на какой стадии разработки находится проект и какова будет его стоимость.
Магистральный план развития и модернизации транспортной инфраструктуры должен быть разработан и направлен на рассмотрение в правительство в августе. В нем будут прописаны меры развития инфраструктуры, о которых идет речь в новом майском указе президента Владимира Путина. В сфере транспорта таких проектов всего девять, среди них развитие железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна и строительство первого этапа ВСМ Москва – Казань (от Москвы до Владимира).
«Коммерсантъ» 15 июня писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 г. строительство Транскавказской ВСМ (Краснодар – Грозный) протяженностью 620 км. В письме Кадыров предложил главе государства начать строить уже запланированную ВСМ Центр – Юг (Москва – Адлер) с участка Ростов-на-Дону – Краснодар и в будущем присоединить к этому участку новую Транскавказскую ВСМ. Стоимость проекта может значительно превышать 1 трлн руб., отмечало издание. В свою очередь Путин поручил Дитриху и министру экономического развития Максиму Орешкину рассмотреть возможность включения проекта в стратегию.
В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что возможность строительства магистрали от Краснодара до Грозного обсуждалась. Однако конкретных решений по данному вопросу нет. Замминистра транспорта Алан Лушников заявлял, что Минтранс в целом поддерживает развитие высокоскоростного сообщения. «Махачкала, Ставрополь, Грозный – это очень густонаселенная территория, демографически, экономически динамично развивающаяся, поэтому строительство там ВСМ в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект», – говорил он (цитата по ТАСС).
На данный момент в России высокоскоростных магистралей нет, курсируют только высокоскоростные поезда (Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Великий Новгород, Москва – Нижний Новгород). Ранее до 2020 г. согласно программе РЖД об организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России планировалось построить ВСМ Москва – Тула. Магистраль Москва – Тула протяженностью 194 км должна была стать первым участком ВСМ Центр – Юг. По оценке РЖД, стоимость проекта составляет около 363 млрд руб. С 2020 по 2025 г. было запланировано строительство ВСМ Тула – Воронеж, а с 2025 по 2030 г. – строительство ВСМ Воронеж – Ростов-на-Дону. Ответвлений на Грозный и Махачкалу не предусмотрено.
Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире
Фотохроника ТАСС
12 февраля 1891 г. кабинет министров Российской империи постановил утвердить направление Уссурийской железной дороги от Владивостока до станции Графская, приступить в 1891 г. к сооружению железной дороги от Миасса до Челябинска, а также начать изыскательские работы на других участках Транссибирской магистрали, соединившей Владивосток с Москвой. На фото: вагон-церковь, построенный в 1891–1896 гг. во имя великой княжны Ольги Николаевны (одной из дочерей Николая I) и использовавшийся для богослужений во время строительства Транссиба
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Фотохроника ТАСС
Транссиб разделили на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. На фото: строительство Транссибирской железной дороги на участке Екатеринбург – Челябинск. 1900 г.
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Иван Томашкевич
Сосредоточение огромного количества людей даже при преобладании ручного труда позволило строить стремительными темпами. Уже к зиме 1893 г. было построено 413 км, в 1894 г. – 891 км, а в 1895 г. – более 1340 км. На фото: укладка путей Транссибирской магистрали из альбома «Великий путь», 1899 г.
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РИА Новости
В дальнейшем более пересеченная и отдаленная местность снизила темпы стройки. Путь от станции Обь, расположенной в 17 км от Новосибирска (на фото, 1903 г.), до Иркутска длиной 1818 км был завершен в 1899 г.
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transsib.ru
Мосты через великие сибирские реки – Иртыш, Обь (на фото участок у Новониколаевска, сейчас в Новосибирске, 3332 км, 1897 г.) и Енисей – принесли славу выдающимся российским инженерам Лавру Проскурякову, Николаю Белелюбскому и Оресту Вяземскому
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transsib.ru
Первый железнодорожный мост через Енисей архитектора Вяземского стал единственным инженерным сооружением Великого Сибирского пути, наряду с Эйфелевой башней удостоенным Гран-при и Большой золотой медали Всемирной выставки в Париже «за архитектурное совершенство и великолепное техническое исполнение». Вид с левого берега южней железнодорожной линии в Красноярске (4100 км, 1908 г.)
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transsib.ru
При возведении мостов через Обь и Енисей (на фото, 1899 г.) инженеры Лавр Проскуряков и Николай Белелюбский разработали новые конструкции пролетов, позволявшие уменьшить их вес на 10–15% без ущерба для прочности
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transsib.ru
Шестипролетный мост через Иртыш недалеко от Омска (2708 км, 1897 г.) по проекту инженера-строителя Николая Белелюбского
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Иван Томашкевич
В 1900 г. было закончено строительство участка от Иркутска до Сретенска с паромной переправой через Байкал. Особенно сложным оказалось строительство Кругобайкальской железной дороги, где на 260 км пришлось около 40 тоннелей и 200 мостов. Ее завершили уже в 1905 г., во время Русско-японской войны. Фото из альбома «Великий путь», 1899 г.
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transsib.ru
В 1896 г., когда закончилось строительство всей Уссурийской дороги, были выполнены значительные работы на Забайкальской линии, Петербург подписал договор с Китаем о проведении части Сибирской магистрали через Манчжурию. Возведение Китайско-Восточной железной дороги позволило открыть сквозное движение поездов из Европы во Владивосток. На фото Китайский разъезд (сейчас станция Тарская в Забайкальском крае, 6307 км, 1903 г.), от нее поезда отходили к станции Манчжурия, расположенной в Китае
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transsib.ru
В 1907 г. решили вернуться к строительству Амурской железной дороги исключительно по российской территории. В 1908 г. развернулось сооружение последнего звена Транссиба, от Куэнги до Хабаровска длиной около 2000 км. Прокладка пути на восточном участке Амурской дороги была завершена в 1915 г. 12 августа 1913 г. началось возведение Амурского моста у Хабаровска (на фото опора номер 1 у правого берега Амура, Хабаровский край, ТРС (8514 км), 1913 г.
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transsib.ru
На возведении моста круглосуточно работали 5000 человек. Металлические фермы весом свыше 1000 т были изготовлены в Варшаве на заводе «К. Рудзкий и Ко». В разобранном виде их доставляли в Одессу, а затем через Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны – во Владивосток. На фото: сооружение русловых опор Амурского моста, на заднем плане – поселок строителей, расположенный на острове посреди Амура (1913 г.)
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transsib.ru
18 октября 1916 г. благодаря запуску Амурского моста Москва соединилась с Владивостоком надежной железнодорожной магистралью, полностью проходящей по русской земле. На фото первый поезд движется по Амурскому мосту, украшенному государственными флагами Российской империи. Главный пролет Амурского моста разработал Лавр Проскуряков, Григорий Передерия сконструировал подъездную эстакаду
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Владимир Тарабащук /ИТАР-ТАСС
Мост через Амур у Хабаровска разобрали лишь в 1999 г. (на фото: демонтаж моста). На его месте возвели новый двухъярусный мост, дополненный автомобильным полотном. Сейчас одна из демонтированных ферм «царского» моста находится в Музее истории Амурского моста
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Эдгар Брюханенко /Фотохроника ТАСС
Станция Транссибирской железной дороги Половина в Иркутской области. Мнение о происхождении названия станции из-за расположения на полпути между Москвой и Владивостоком не совсем обоснованно: от Москвы до Половины более 5000 км, от Половины до Владивостока – около 4100 км. Фото: 1970-е гг.
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Иван Шагин/РИА Новости
Участок железной дороги Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. 1950-е гг.
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В.Сметанин / Фотохроника ТАСС
Электрификация участка Транссиба в Иркутской области. Полная электрификация магистрали завершена в 2002 г.
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Клипиницер Борис, Матвиевский Владимир / Фотохроника ТАСС