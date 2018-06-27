Зачем Рамзану Кадырову высокоскоростная магистраль

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Политическая вертикаль Москва – Грозный может стать и горизонталью – высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ) Москва – Краснодар – Грозный. С таким предложением, как выяснил «Коммерсантъ», глава республики, пехотинец Путина Рамзан Кадыров обратился к президенту и главкому, который передал неожиданное предложение в Минэкономики и Минтранс: им предстоит обосновать, кто, зачем и за сколько будет регулярно ездить в столицу Чечни, так чтобы это было выгодно для РЖД. Пока в планах у РЖД строительство дороги только до Адлера, и начать предполагается с участка Москва – Тула, Кадыров же предлагает сделать первым участком Ростов-на-Дону – Краснодар с продолжением на Грозный.

Идея ВСМ идеально укладывается в пазл больших амбиций главы Чечни, которые сочетаются с глубокой дотационностью республики. В Чечне Рамзана Кадырова по его замыслу все должно быть глобально и современно: финансовую современность символизирует «Грозный-сити», религиозную – мечеть «Сердце Чечни», политическую – проспект Владимира Путина.