Utair получила контрольный пакет аэропорта Сургута

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группа Utair приобрела 48% акций ОАО «Аэропорт Сургут» Аэропорт Сургут

В феврале группа Utair приобрела 48% акций ОАО «Аэропорт Сургут» за 718,6 млн руб. и с учетом уже имеющегося пакета в 8% получила контроль над аэропортом, сообщило ПАО «Ютэйр» (летает под брендом Utair) в отчетности по МСФО.

Аэропорт Сургута в первом полугодии принял 790 364 пассажира (21-й показатель среди аэропортов России). Сургут – один из главных региональных хабов для Utair, основной ее хаб для пассажирских перевозок – аэропорт «Внуково». Utair – четвертый игрок в России по трафику (4,3 млн пассажиров в январе – июле), а ее 100%-ная «дочка», «Ютэйр – вертолетные услуги», – крупнейший в стране вертолетный оператор.