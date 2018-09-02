Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4644 от 03.09.2018 под заголовком: Utair купила аэропорт

Utair получила контрольный пакет аэропорта Сургута

Этот актив интересен также «Ренове» и «Новапорту»
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В феврале группа Utair приобрела 48% акций ОАО «Аэропорт Сургут» за 718,6 млн руб. и с учетом уже имеющегося пакета в 8% получила контроль над аэропортом, сообщило ПАО «Ютэйр» (летает под брендом Utair) в отчетности по МСФО.

Аэропорт Сургута в первом полугодии принял 790 364 пассажира (21-й показатель среди аэропортов России). Сургут – один из главных региональных хабов для Utair, основной ее хаб для пассажирских перевозок – аэропорт «Внуково». Utair – четвертый игрок в России по трафику (4,3 млн пассажиров в январе – июле), а ее 100%-ная «дочка», «Ютэйр – вертолетные услуги», – крупнейший в стране вертолетный оператор.

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