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«Победа» и Utair наймут иностранных пилотов

Росавиация получила заявки от авиакомпаний «Победа» и «Россия» (входят в группу компаний «Аэрофлот»), а также Utair на прием иностранных пилотов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Сейчас нераспределенная квота на иностранных пилотов составляет 377 человек, уточняет Росавиация.

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает иностранным летчикам работать в России, в апреле 2014 г. Его приняли для ликвидации дефицита командиров гражданских воздушных судов, который возник из-за увеличения количества воздушных перевозок. Перевозчики смогут принять на работу по 200 иностранцев ежегодно, сообщал тогда ТАСС.

Первый набор иностранных летчиков крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» провел тогда же – в 2014 г. Конкурс на место превысил 10 человек, рассказывал «Ведомостям» близкий к авиакомпании человек: перевозчик получил более 750 резюме, из них отобрал 250 претендентов подходящего возраста «с лучшим послужным списком».

В прошлом году «Аэрофлот» жаловался на дефицит пилотов. Из-за этого авиаперевозчик повысил пилотам зарплату: командиры воздушного судна стали получать 650 000 руб. в месяц. Кроме того, компания объявляла о наборе военных пилотов, которых готова переучивать для полетов на гражданских самолетах.

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