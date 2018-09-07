Uber объявит бойкот плохим пассажирам в Австралии и Новой Зеландии
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Uber запретит пользоваться своим сервисом пассажирам с низким рейтингом в Австралии и Новой Зеландии. Правило, которое вступит в силу с 19 сентября, призвано улучшить поведение пользователей сервиса по вызову водителей.
Пассажиры и водители Uber выставляют друг другу оценки в конце каждой поездки. Затем на их основе высчитывается средний рейтинг. В Австралии и Новой Зеландии для определения рейтинга пассажира используются оценки за 500 последних поездок или за все поездки, если их меньше этого числа. Согласно новым правилам, если рейтинг пассажира опустится ниже 4 звезд из 5, он не сможет пользоваться Uber в течение шести месяцев. Пассажиры при этом будут получать предупреждения о снижении своего рейтинга, чтобы у них была возможность его исправить. У большинства австралийцев рейтинг сейчас выше 4,5.
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