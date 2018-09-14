ВТБ заплатит 2,4 млрд рублей за титульное спонсорство проекта «ВТБ арена парк»

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Стадион и арена откроются до конца 2018 г. Максим Стулов / Ведомости

ВТБ заключил договор на оказание рекламных услуг со своей «дочкой» – УК «Динамо» – на 2,412 млрд руб., указано на сайте zakupki.gov.ru. Он заключен на 4 года и предусматривает ежеквартальную выплату 150,7 млн руб. до 31 июля 2022 г.

ВТБ принадлежит 75% минус 1 акция УК «Динамо», остальное – у всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо». УК «Динамо» – девелопер проекта «ВТБ арена парк». Он строится на месте футбольного стадиона «Динамо». Инвестиции в проект президент ВТБ Андрей Костин оценивал в $1,5 млрд. Предусмотрено строительство нового футбольного стадиона вместимостью 33 000 зрителей, универсальной арены (хоккей, ледовое шоу, баскетбол, концерты – до 13 000 зрителей), досугово-развлекательного комплекса с торговым центром «Арена плаза» общей площадью 18 000 кв. м, жилого и делового квартала «Арена парк» из 13 зданий, пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, бизнес-центров, апартаментов.

Пока построена и работает только гостиница. Стадион и арена откроются до конца 2018 г., сообщил представитель ВТБ. 4 января 2019 г. хоккейный клуб «Динамо» проведет первую игру на домашней арене с «Автомобилистом», 10 марта – футбольный клуб сыграет первый матч на домашнем стадионе со «Спартаком».

По договору банк «становится титульным спонсором «ВТБ арена парк» и «приобретает обширные рекламные права на продвижение проекта на всех возможных рекламных носителях», пояснил представитель банка: «Бренд ВТБ будет интегрирован в название спортивного объекта «ВТБ арена», включающего в себя Центральный стадион «Динамо» и многофункциональную арену, а также в название реконструируемого Петровского парка».