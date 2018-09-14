Бизнес / Промышленность

«Полюс» выкупит евробонды на $300 млн

Это уже третья российская компания, объявившая о выкупе долларовых бумаг
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Золотодобывающая компания «Полюс» объявила о выкупе евробондов с погашением в 2020, 2022, 2023 и 2024 гг. на сумму до $300 млн, включая накопленный процентный доход, сообщила компания. Евробонды размещены по ставке 4,7%, 5,6%, 5,3% и 4,7% соответственно. Доходность составляет 6,11%.

Заявки от инвесторов будут приниматься до 21 сентября, итоги станут известны 24 сентября. Цены будут определяться в соответствии с итогами модифицированного голландского аукциона. Сейчас в обращении четыре выпуска евробондов «Полюса» на сумму $2,55 млрд и рублевые облигации на сумму 15 млрд руб.

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