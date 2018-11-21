Эксперты предлагают доработать налоговый маневр
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Способ стимулировать нефтяников поставлять на внутренний рынок больше топлива при его высокой экспортной цене – новейшее российское изобретение и к нему много технических вопросов, требующих проработки, пишет в исследовании Vygon Consulting: целесообразно – в качестве альтернативы – вернуться к обсуждению концепции плавающего акциза на нефтепродукты.
Стимулировать нефтяников поставлять на внутренний рынок правительство сможет с 1 января 2019 г. Закон о завершении налогового маневра (подписан президентом 4 августа 2018 г.) гласит, что если экспортная оптовая цена на бензин и дизельное топливо выше, чем цена на внутреннем рынке, производителям топлива правительство будет компенсировать 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой: 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Но максимум, на что могут рассчитывать нефтяники, – 400 млрд руб. Сейчас внутренние цены выше экспортных, тем не менее Дума уже обсуждает поправки к этому закону – компенсацию планируется увеличить на 230 млрд до 630 млрд руб.
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