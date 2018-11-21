Британской Castorama придется искать покупателя на российский бизнес
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Британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama сообщила об уходе из России, Испании и Португалии. «Это поможет более сосредоточенно и эффективно реализовывать нашу стратегию на основных рынках, где компания занимает или может занять лидирующие позиции», – объяснила главный исполнительный директор головной компании Kingfisher Вероник Лори (ее слова приведены в сообщении ритейлера). В России, по ее словам, у компании «относительно небольшая» доля.
Castorama работает в России с 2006 г., у нее здесь 20 гипермаркетов. «Магазины продолжат работу в обычном режиме», – обещает компания. По итогам 2017 г. Castorama была игроком № 4 среди сетей товаров для дома и ремонта, по данным Infoline. Британская сеть уступала лидеру рынка, французской Leroy Merlin, а также российской сети «Петрович» и немецкой Obi. Leroy Merlin в разы крупнее своего ближайшего конкурента: ее выручка за 2017 г. – 226,7 млрд руб. (по данным «СПАРК-Интерфакса»), тогда как у «Петровича» – 37,8 млрд руб. (данные самой компании).
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