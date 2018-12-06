Бизнес / Торговля и услуги

Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров

Сети могут надеяться на исключение из бонусов платы за логистику и снижение ставки эквайринга
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На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи. Познакомившись, он поручил решить некоторые проблемы отрасли, следует из протокола по итогам совещания. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили три его получателя.

Для крупных продовольственных сетей требования закона о торговле должны быть смягчены, в частности о вознаграждении от поставщиков. В 2016 г. его размер был снижен с 10 до 5% от суммы закупок с учетом услуг логистики, маркетинга и т. д. Новые поправки могут исключить из этих 5% логистические услуги, говорится в протоколе. Такие поправки Козак поручил внести в правительство Минпромторгу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 1 апреля 2019 г. Это предоставит ритейлу и партнерам больше гибкости и дополнительных возможностей, говорит представитель X5 Retail Group: «Например, снимет ограничения с поставщиков, которые используют наш транспорт или услуги для перевозки товара для своих целей».

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