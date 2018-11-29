Минпромторг придумал, как сетям переступить порог доминирования
Компании уже давно просили об этом
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Минпромторг России — за улучшение торговой инфраструктуры вне зависимости от форматов торговли, пояснил Евтухов
Андрей Гордеев / Ведомости
Минпромторг пояснил, как именно министерство думает повысить порог доминирования для сетевой розницы, т. е. максимально допустимой доли рынка, которая сейчас составляет 25%.
Ведомство считает необходимым поддержать те торговые сети, которые инвестировали существенные средства для открытия объекта и которые из-за действующих ограничений не вправе обеспечить его работу, рассказал «Ведомостям» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
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