Бизнес / Торговля и услуги

Минпромторг придумал, как сетям переступить порог доминирования

Компании уже давно просили об этом
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Минпромторг пояснил, как именно министерство думает повысить порог доминирования для сетевой розницы, т. е. максимально допустимой доли рынка, которая сейчас составляет 25%.

Ведомство считает необходимым поддержать те торговые сети, которые инвестировали существенные средства для открытия объекта и которые из-за действующих ограничений не вправе обеспечить его работу, рассказал «Ведомостям» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

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