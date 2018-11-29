Минпромторг придумал, как сетям переступить порог доминирования

Компании уже давно просили об этом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Минпромторг России — за улучшение торговой инфраструктуры вне зависимости от форматов торговли, пояснил Евтухов Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг пояснил, как именно министерство думает повысить порог доминирования для сетевой розницы, т. е. максимально допустимой доли рынка, которая сейчас составляет 25%.

Ведомство считает необходимым поддержать те торговые сети, которые инвестировали существенные средства для открытия объекта и которые из-за действующих ограничений не вправе обеспечить его работу, рассказал «Ведомостям» заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.