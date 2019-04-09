Путин рассказал о рисках для мирового рынка нефти

Максим Стулов / Ведомости

ОПЕК и Россия договорились совместно работать для стабилизации мирового рынка нефти, понадобится ли после июня и дальше ограничивать добычу – будет известно ближе к лету, заявил во вторник президент Владимир Путин. При этом он намерен искать баланс между интересами российских нефтяников и рынком.

В декабре прошлого года Россия, Саудовская Аравия и другие 19 нефтедобывающих стран условились с января 2019 г. уменьшить добычу на 1,2 млн барр. в сутки по сравнению с октябрем 2018 г. (так называемая сделка ОПЕК+). Страны ОПЕК сократят из этого 800 000 барр. в сутки, а Россия – 228 000 барр. в сутки. Иран, Венесуэла и Ливия добычу сокращать не обязаны. Соглашение было рассчитано на полгода, вопрос о пересмотре стороны решили обсудить в апреле, но в марте перенесли встречу на май из-за нестабильности на рынке.

Путин перечислил факторы, которые могут влиять на желание партнеров снижать или увеличивать добычу. «Может случиться, что США захватят венесуэльскую нефть, быстро увеличат добычу и будут перерабатывать нефть этой страны в США, а свою будут продавать на внешних рынках», – отметил он. Другой фактор, продолжил президент, – ливийский вопрос. В стране активное противостояние между правительством и Ливийской национальной армией генерала Халифа Хафтара. Третий фактор – санкционное давление на Иран, но Путин предположил, что если вдруг кто-то посчитает, что нужно перестать давить на Иран, то страна сможет увеличить добычу.

США 4 ноября 2018 г. ввели санкции против иранской нефти и сделали исключение: позволили восьми странам, среди которых Индия и Китай, еще полгода закупать иранскую нефть. Срок истекает в начале мая. С прошлого мая добыча в Иране в итоге снизилась на треть до 2,7 млн барр. в сутки. «В конце мая у ОПЕК+ будет намного больше информации – вполне возможно, что квоты придется поднимать, чтобы сбалансировать рынок», – говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

По словам Путина, не стоит забывать и о планах российских компаний развивать новые месторождения. В конце прошлого года главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин писал президенту, что соглашение ОПЕК+ стало стратегической угрозой для отечественной нефтяной отрасли: доля российской нефти на мировом рынке падает, потребители переориентируются на другие сорта, при этом российские компании не разрабатывают новые месторождения. «Мы должны это учитывать и помогать нашим компаниям», – заявил Путин во вторник. «Здесь помощь может быть разной: или сейчас начать бурение, или обеспечить им безубыточную и прибыльную работу с точки зрения использования различных инструментов поддержки со стороны государства, – говорил президент. – Мы внимательно к этому подходим. Добыча не должна останавливаться. Инвестиции должны идти».

Президент констатировал: «Нас устраивают сегодняшние цены [на нефть]». Россия добывает 11,5 млн барр. в сутки, США – больше, но и потребляет больше, чем Россия. Это тоже устраивает Путина, но он предупредил: «Мы с нашими партнерами, Саудовской Аравией и странами Персидского залива, наблюдаем за рынком». Так президент России ответил на вопрос, готова ли страна продлевать договоренности с ОПЕК о сокращении добычи до конца года. Путин отвечал на схожий вопрос в октябре 2017 г., тогда участники соглашения обсуждали, продлевать ли его до середины 2018 г. «То, что мы сделали с ОПЕК, идет на пользу всей мировой экономике», – говорил он и не исключал продления соглашения. Стороны тогда действительно продлили соглашение до середины 2018 г.

В октябре 2018 г. Путин говорил, что цены на нефть слишком высокие (в тот момент – почти $85 за 1 барр.). «Нефть, – выразил мнение президент, – должна стоить $67–75 за 1 барр.», рынок реагировал снижением котировок – к концу года они не превышали $55 за 1 барр. Во вторник за два часа с начала его выступления нефть подешевела на 0,8% до $70,30 за 1 барр., но потом снова начала дорожать.

Сейчас рынок нефти дефицитный, признает аналитик БКС Кирилл Таченников. Нестабильность в Ливии, Венесуэле и Иране стимулирует рост цен, США уже квартал не увеличивают добычу, так что продлевать сокращение добычи, может быть, и не нужно, говорит он.

«Если США сильно увеличат добычу, а Саудовская Аравия, Россия и другие участники картеля не будут сдерживать добычу, то цены на нефть могут сильно упасть, – предостерегает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. – Тогда вновь придется возвращаться к сделке, так что есть смысл продлить соглашение, а дополнительная нефть на дефицитном рынке для баланса придет от США».