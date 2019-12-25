Бывшего гендиректора завода «Рычал-Су» подозревают в уклонении от уплаты налогов
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора ОАО «Рычал-Су», говорится на сайте регионального управления ведомства. Имя фигуранта не раскрывается. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.
По версии следствия, в 2016 г. подозреваемый направил в налоговую службу по месту регистрации предприятия декларацию с искаженными данными и уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 170 млн руб. Во время расследования была изъята финансовая документация предприятия, проведена финансово-экономическая экспертиза. Выявление преступления происходило при непосредственном содействии ФСБ, отмечает СКР.
В 2016 г. директором предприятия, по данным ЕГРЮЛ, был Омар Абдулмуталибов, он покинул эту должность 12 марта 2018 г. Сейчас компанию возглавляет Муслим Рамазанов.
Расследование дела находится под личным контролем председателя СКР Александра Бастрыкина, который приезжал в Дагестан 23 декабря, отмечают местные «Аргументы и факты».
«Ведомости» отправили запрос в «Рычал-Су».
«Рычал-Су» занимается производством одноименной минеральной воды, которую добывают в Дагестане. Там же компания и зарегистрирована. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ОАО «Рычал-Су» в 2018 г. выросла в четыре раза до 1,050 млрд руб. год к году, а чистая прибыль увеличилась в шесть раз до 105,965 млн руб. Владельцем компании является ООО «Воды Рычал-Су», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Последней организацией на паритетной основе владеют четверо: Абдулмуталибов, Рамазанов, а также некие Гульмира Аминова и Играмутдин Гюльмагомедов.
В июле 2018 г. «Интерфакс» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали об обысках и выемке документов, проведенных в двух компаниях: ОАО «Рычал-Су» и ОАО «Завод минеральных вод Мевер». По данным изданий, это было связано с делом о неуплате налогов. Бенефициаром обоих юридических лиц, по данным следователей, является бывший мэр Дербента Имам Яралиев, тогда же указывал «Коммерсантъ».