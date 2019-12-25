Бизнес

Бывшего гендиректора завода «Рычал-Су» подозревают в уклонении от уплаты налогов

Против него возбуждено уголовное дело
Ирина Чевтаева Алина Дидковская
Компания «Рычал-Су» – производитель минеральной воды /rychalsu.ru

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора ОАО «Рычал-Су», говорится на сайте регионального управления ведомства. Имя фигуранта не раскрывается. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2016 г. подозреваемый направил в налоговую службу по месту регистрации предприятия декларацию с искаженными данными и уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 170 млн руб. Во время расследования была изъята финансовая документация предприятия, проведена финансово-экономическая экспертиза. Выявление преступления происходило при непосредственном содействии ФСБ, отмечает СКР.

В 2016 г. директором предприятия, по данным ЕГРЮЛ, был Омар Абдулмуталибов, он покинул эту должность 12 марта 2018 г. Сейчас компанию возглавляет Муслим Рамазанов.

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Расследование дела находится под личным контролем председателя СКР Александра Бастрыкина, который приезжал в Дагестан 23 декабря, отмечают местные «Аргументы и факты».

«Ведомости» отправили запрос в «Рычал-Су».

«Рычал-Су» занимается производством одноименной минеральной воды, которую добывают в Дагестане. Там же компания и зарегистрирована. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ОАО «Рычал-Су» в 2018 г. выросла в четыре раза до 1,050 млрд руб. год к году, а чистая прибыль увеличилась в шесть раз до 105,965 млн руб. Владельцем компании является ООО «Воды Рычал-Су», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Последней организацией на паритетной основе владеют четверо: Абдулмуталибов, Рамазанов, а также некие Гульмира Аминова и Играмутдин Гюльмагомедов.

В июле 2018 г. «Интерфакс» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали об обысках и выемке документов, проведенных в двух компаниях: ОАО «Рычал-Су» и ОАО «Завод минеральных вод Мевер». По данным изданий, это было связано с делом о неуплате налогов. Бенефициаром обоих юридических лиц, по данным следователей, является бывший мэр Дербента Имам Яралиев, тогда же указывал «Коммерсантъ».

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