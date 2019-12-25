Бывшего гендиректора завода «Рычал-Су» подозревают в уклонении от уплаты налогов

«Рычал-Су» занимается производством одноименной минеральной воды, которую добывают в Дагестане. Там же компания и зарегистрирована. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ОАО «Рычал-Су» в 2018 г. выросла в четыре раза до 1,050 млрд руб. год к году, а чистая прибыль увеличилась в шесть раз до 105,965 млн руб. Владельцем компании является ООО «Воды Рычал-Су», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Последней организацией на паритетной основе владеют четверо: Абдулмуталибов, Рамазанов, а также некие Гульмира Аминова и Играмутдин Гюльмагомедов.