UC Rusal остановит добычу бокситов в Гайане из-за беспорядков

За девять месяцев прошедшего года на предприятии в Гайане UC Rusal добыла 1,3 млн т бокситов (сырьем для производства алюминия служит глинозем, который, в свою очередь, производится из бокситов) – это 10,8% всей добычи компании. Но отсутствие гайанского сырья не скажется на производственных показателях компании: бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, подчеркивает в сообщении UC Rusal.