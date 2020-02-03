UC Rusal остановит добычу бокситов в Гайане из-за беспорядков
UC Rusal в понедельник, 3 февраля, сообщила, что приостановит и законсервирует работу Bauxite Company of Guyana из-за «не контролируемых органами власти и правопорядка длительных противоправных действий – поджога опор линий электропередач и другого имущества компании, перекрытие реки».
Так как поддержка органов власти отсутствует, UC Rusal не видит возможности для продолжения бизнеса в Гайане, говорится в сообщении. Компания уже эвакуировала сотрудников-экспатов.
За девять месяцев прошедшего года на предприятии в Гайане UC Rusal добыла 1,3 млн т бокситов (сырьем для производства алюминия служит глинозем, который, в свою очередь, производится из бокситов) – это 10,8% всей добычи компании. Но отсутствие гайанского сырья не скажется на производственных показателях компании: бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий, подчеркивает в сообщении UC Rusal.
Компания вполне может заместить выбывающие мощности бокситами с других месторождений, говорит аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская, в частности, компания в середине 2018 г. ввела в эксплуатацию месторождение «Диан Диан» в Гвиане. За три квартала прошлого года этот регион обеспечил UC Rusal почти половину бокситов – 5,3 млн т из 12 млн т, следует из материалов компании.
UC Rusal – не первая металлургическая компания, которая приняла решение прекратить свою работу в Гайане. Из страны уже ушли американский производитель алюминия Alcoa и австралийская золотодобывающая компания Troy Resources. Гайана занимает 134-е место из 190 по легкости ведения бизнеса, согласно отчету Всемирного банка за 2019 г.