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Коронавирус ударил по рынку морских грузоперевозок

Контейнерные перевозчики теряют $350 млн в неделю, портовые грузчики скучают, экипажи не могут покинуть суда
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Загрузка мощностей в основных китайских портах сейчас на 20–50% ниже обычного уровня /Jason Lee / REUTERS

Промышленный сектор Китая постепенно возобновляет работу после затянувшихся из-за коронавируса новогодних праздников. Но многие предприятия еще закрыты или работают не в полную мощность из-за нехватки рабочих или сбоев в цепочках поставок. Это, в свою очередь, создает проблемы операторам сухогрузов. Спрос и тарифы на перевозку снизились, до четверти портовых мощностей простаивает.

Форс-мажор на верфях

Китайские судоверфи также откладывают строительство новых и модернизацию старых судов из-за нехватки комплектующих и специалистов, которые из-за транспортных ограничений не смогли вернуться на работу, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Некоторые верфи при этом ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, чтобы избежать штрафов за неисполнение обязательств по контрактам. По данным VesselsValue, китайские верфи имеют заказы на 960 судов на общую сумму $27 млрд.

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