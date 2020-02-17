Коронавирус ударил по рынку морских грузоперевозок
Промышленный сектор Китая постепенно возобновляет работу после затянувшихся из-за коронавируса новогодних праздников. Но многие предприятия еще закрыты или работают не в полную мощность из-за нехватки рабочих или сбоев в цепочках поставок. Это, в свою очередь, создает проблемы операторам сухогрузов. Спрос и тарифы на перевозку снизились, до четверти портовых мощностей простаивает.
Форс-мажор на верфях
Китайские судоверфи также откладывают строительство новых и модернизацию старых судов из-за нехватки комплектующих и специалистов, которые из-за транспортных ограничений не смогли вернуться на работу, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Некоторые верфи при этом ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, чтобы избежать штрафов за неисполнение обязательств по контрактам. По данным VesselsValue, китайские верфи имеют заказы на 960 судов на общую сумму $27 млрд.