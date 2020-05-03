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Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок

В российских аптеках нет их дефицита, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Алена Якушова
Максим Стулов // Ведомости

Правительство отменило свое постановление о запрете на вывоз из России медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Постановление об этом, подписанное 30 апреля, опубликовано 3 мая на портале правовой информации.

Запрет на вывоз из России отдельных видов медицинских изделий был введен 2 марта для «защиты интересов российских граждан» и должен был действовать до 1 июня. Ограничение распространялось на следующие медицинские изделия: респиратор, защитные очки, маска для лица, фильтры для масок, костюмы и комбинезоны химической защиты, медицинские халаты, комплекты одежды для медицинского персонала, бахилы, бинт, вата, марля, перчатки, дезинфицирующие и противовирусные средства, дыхательное оборудование и проч.

Запрет не касался поставок медицинских изделий за границу для оказания гуманитарной помощи другим государствам, а также вывоза продукции для личного использования. Месяц спустя отдельным постановлением от 2 апреля власти исключили из-под запрета международные транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами России, или между частями России через территории иностранных государств. 

Почему в России не хватает средств защиты от коронавируса

В стране по-прежнему острый дефицит масок, респираторов, защитных костюмов и прочего снаряжения

С начала февраля в России наблюдался дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Всемирная организация здравоохранения назвала маски одним из способов профилактики заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года и к марту переросла в пандемию.

Сегодня в российских аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептиков, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, запас масок составляет около 20 млн штук. По данным Минпромторга, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, а еще 105 млн было поставлено из Китая.

В середине апреля правительство приостановило действие своего постановления от 3 апреля, которое вводило предельную наценку (10 коп. за единицу товара) для розничной торговли на продажу медицинских масок, респираторов, марли, перчаток и комплектов медицинской защиты. Постановление, действие которого решили приостановить, также назначалась федеральным оператором «по обеспечению потребностей субъектов» в вышеперечисленных медицинских изделиях структура «Ростеха» – корпорация «Росхимзащита».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных