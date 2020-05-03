Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок

Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масокВ российских аптеках нет их дефицита, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров
Правительство отменило свое постановление о запрете на вывоз из России медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Постановление об этом, подписанное 30 апреля, опубликовано 3 мая на портале правовой информации.
Запрет на вывоз из России отдельных видов медицинских изделий был введен 2 марта для «защиты интересов российских граждан» и должен был действовать до 1 июня. Ограничение распространялось на следующие медицинские изделия: респиратор, защитные очки, маска для лица, фильтры для масок, костюмы и комбинезоны химической защиты, медицинские халаты, комплекты одежды для медицинского персонала, бахилы, бинт, вата, марля, перчатки, дезинфицирующие и противовирусные средства, дыхательное оборудование и проч.
Запрет не касался поставок медицинских изделий за границу для оказания гуманитарной помощи другим государствам, а также вывоза продукции для личного использования. Месяц спустя отдельным постановлением от 2 апреля власти исключили из-под запрета международные транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами России, или между частями России через территории иностранных государств.
С начала февраля в России наблюдался дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Всемирная организация здравоохранения назвала маски одним из способов профилактики заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года и к марту переросла в пандемию.
Сегодня в российских аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептиков, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». По словам министра, запас масок составляет около 20 млн штук. По данным Минпромторга, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок, а еще 105 млн было поставлено из Китая.
В середине апреля правительство приостановило действие своего постановления от 3 апреля, которое вводило предельную наценку (10 коп. за единицу товара) для розничной торговли на продажу медицинских масок, респираторов, марли, перчаток и комплектов медицинской защиты. Постановление, действие которого решили приостановить, также назначалась федеральным оператором «по обеспечению потребностей субъектов» в вышеперечисленных медицинских изделиях структура «Ростеха» – корпорация «Росхимзащита».