Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок

С начала февраля в России наблюдался дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Всемирная организация здравоохранения назвала маски одним из способов профилактики заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года и к марту переросла в пандемию.