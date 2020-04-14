Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Всемирная организация здравоохранения назвала маски одним из способов профилактики заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года и к марту переросла в пандемию. ВОЗ отмечает, что маски являются эффективным средством защиты только в комбинации с регулярным мытьем рук и обработкой спиртосодержащим антисептиком, и советует здоровым людям носить маски только в случае контакта с человеком с подозрением на коронавирусную инфекцию.