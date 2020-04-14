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Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Ведомости

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха». Документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации. 

Временное снятие ограничений также касается медицинских респираторов, марли, перчаток и комплектов медицинской защиты. Постановление правительства от 3 апреля, действие которого решили приостановить, вводило предельную наценку (10 коп. за единицу товара) для розничной торговли на продажу этих изделий. Федеральным оператором «по обеспечению потребностей субъектов» в вышеперечисленных медицинских изделиях была назначена структура «Ростеха» – корпорация «Росхимзащита».

«Ведомости» направили запрос правительству. Задача «Ростеха» – исполнять решения правительства, сказал представитель госкорпорации. Сотрудник отрасли медицинских изделий пояснил, что для выполнения задачи требуется большой подготовительный этап: составление карты потребностей, проработка логистики, поиск поставщиков. На это требуется гораздо больше времени, поэтому понадобилась приостановка, чтобы отрасль работала без перебоев.

Ранее по теме: Правительство ввело госрегулирование цен на медицинские маски

С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Всемирная организация здравоохранения назвала маски одним из способов профилактики заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого была зафиксирована в Китае в конце прошлого года и к марту переросла в пандемию. ВОЗ отмечает, что маски являются эффективным средством защиты только в комбинации с регулярным мытьем рук и обработкой спиртосодержащим антисептиком, и советует здоровым людям носить маски только в случае контакта с человеком с подозрением на коронавирусную инфекцию.

К 14 апреля в России выявлено более 21 000 заразившихся коронавирусом нового типа. Последние три дня оперативный штаб отчитывался о суточном приросте более чем в 2000 новых случаев. 

Ранее по теме: Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных