Правительство ввело госрегулирование цен на медицинские маски
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства об особенностях обращения медицинских изделий и ограничениях на оптовую и розничную торговлю ими. Документ касается только распространения респираторов, масок, марли, медицинских перчаток и комплектов медицинской защиты.
Федеральным оператором «по обеспечению потребностей субъектов» в этих медицинских изделиях назначена структура «Ростеха» – корпорация «Росхимзащита». Документ также вводит предельную наценку для розничной торговли на продажу этих изделий. Она не должна превышать 10 коп. за единицу товара. Для каждого этапа «товаропроводящей цепи» наценка не может превышать 10%, решило правительство. Причем это требование распространяется и на товары, произведенные до вступления в силу документа.
Региональными операторами по распространению этих медицинских изделий назначены организации, имеющие лицензию на оптовую торговлю лекарствами. Согласно постановлению правительства оптовая торговля респираторами, масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты возможна только между федеральным и региональными операторами. Неисполнение обязательств по уже заключенным контрактам должно считаться обстоятельством непреодолимой силы, постановил Мишустин.
Губернаторы должны в течение трех дней представить «Росхимзащите» информацию о наличии в своих регионах указанных товаров и возможном дефиците. Также региональные чиновники должны обеспечить круглосуточный контроль за соблюдением новых правил.
С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. В последних на медицинские изделия предлагают оформить предзаказ. В среднем доставки маски и респиратора приходится ждать 4–6 дней. По данным оперативного штаба, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 6343 человека. За последние сутки прирост составил 954 новых случая.
Опрошенные «Ведомостями» представители аптечной розницы считают, что подобные меры приведут к тому, что аптеки будут работать себе в убыток. Продавать маски, респираторы и перчатки с наценкой в 10 коп. – все равно что продавать их с нулевой наценкой, считает гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. При этом аптекам нужно еще платить эквайринг, нести расходы за приемку, хранение и продажу, говорит он.
Сейчас маски, зарегистрированные как медицинские изделия, ввозятся в Россию по цене 35 руб. 10 коп., масок российского производства нет у поставщиков, рассказывает директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. По ее словам, стоимость эквайринга (межбанковской комиссии) на каждую маску составляет 70 коп., а наценка – не более 10 коп. «В очередной раз мы видим необходимость введения льготного эквайринга для аптек», – говорит Игнатьева.
«Мы осознаем значимость продаж этих медизделий сейчас и предлагаем сделать на период эпидемии ставку эквайринга для аптек равной 10 коп. за транзакцию», – добавляет Буздалин.