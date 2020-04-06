Правительство ввело госрегулирование цен на медицинские маски

Опрошенные «Ведомостями» представители аптечной розницы считают, что подобные меры приведут к тому, что аптеки будут работать себе в убыток. Продавать маски, респираторы и перчатки с наценкой в 10 коп. – все равно что продавать их с нулевой наценкой, считает гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. При этом аптекам нужно еще платить эквайринг, нести расходы за приемку, хранение и продажу, говорит он.