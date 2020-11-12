Правительству предложили поддержать обновление электротранспорта в городах

Около 60% подвижного состава трамваев и троллейбусов в России устарели, говорит «Ведомостям» эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. «57,7% подвижного состава парка трамвайных систем в России старше 25 лет, т. е. срок их эксплуатации уже закончился или приближается к этому, – сообщил президент «ПК Транспортные системы» (производит трамваи) Феликс Винокур. – А износ инфраструктуры электрического транспорта составляет более 90%, и она требует срочной реконструкции». При этом директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает, что обновлять нужно именно трамвайный парк и инфраструктуру. «Трамвай в качестве общественного транспорта выгоднее самому городу, так как в этом случае эффективнее используется выделенная под него полоса, потому что трамвай в 2–3-вагонной сцепке перевозит гораздо больше людей, чем троллейбус. Обновление именно трамвайного парка – это очень актуальный мировой тренд. Будущее электротранспорта, безусловно, за рельсовыми системами», – говорит эксперт.