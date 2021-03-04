Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2%

Направление социальных сетей принесло компании почти половину выручки — 52,7 млрд руб., говорится в отчете. Рост за год составил 4,7% по сравнению с 2019 г. Около 60% выручки приносит реклама, которая росла на протяжении всего 2020 г. Общая выручка MRG от рекламы выросла в IV квартале на 10,2%, а за год — на 5,3% — до 39,1 млрд руб. Большая часть рекламной выручки компании приходится на «ВКонтакте». Месячная аудитория соцсети выросла до 73,4 млн пользователей, что на 4,5% больше, чем в 2019 г. Основными источниками выручки «Одноклассников» остаются пользовательские платежи (Internet value-added services, IVAS), в том числе в играх соцсети. При этом, как отметили в компании, «Одноклассники» работают над увеличением доли своей рекламной выручки. Количество рекламодателей в соцсети выросло на 34,8% в 2020 г. в годовом выражении.