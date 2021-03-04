Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2%Почти половину дохода компании принесли соцсети
Совокупная выручка Mail.ru Group (MRG) в 2020 г. выросла на 21,2% по сравнению с 2019 г. — до 107,4 млрд руб., следует из аудированной отчетности компании по МСФО. Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 32,1% в годовом выражении и составила около 10 млрд руб. Совокупный показатель EBITDA компании снизился на 7,3% по сравнению с 2019 г. и составил 27 млрд руб. В компании пояснили, что снижение чистой прибыли и EBITDA связан с «активным инвестированием» в консолидированные проекты, а также с высокой маржинальностью игрового бизнеса компании.
Направление социальных сетей принесло компании почти половину выручки — 52,7 млрд руб., говорится в отчете. Рост за год составил 4,7% по сравнению с 2019 г. Около 60% выручки приносит реклама, которая росла на протяжении всего 2020 г. Общая выручка MRG от рекламы выросла в IV квартале на 10,2%, а за год — на 5,3% — до 39,1 млрд руб. Большая часть рекламной выручки компании приходится на «ВКонтакте». Месячная аудитория соцсети выросла до 73,4 млн пользователей, что на 4,5% больше, чем в 2019 г. Основными источниками выручки «Одноклассников» остаются пользовательские платежи (Internet value-added services, IVAS), в том числе в играх соцсети. При этом, как отметили в компании, «Одноклассники» работают над увеличением доли своей рекламной выручки. Количество рекламодателей в соцсети выросло на 34,8% в 2020 г. в годовом выражении.
Существенную долю в выручке также составил доход от платформы My.Games. За 2020 г. она увеличилась на 30,4% — до 40,7 млрд руб. в годовом выражении. В компании называют 2020 г. «беспрецедентным» для игрового направления — во II квартале благодаря пандемии оно выросло на 47%.
Выручка образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains в IV квартале выросла с 800 млн руб. 2,6 млрд руб., а за год составила 6,1 млрд рублей. В 2019 г. выручка составила 2 млрд руб., сообщил «Ведомостям» официальный представитель компании Сергей Лучин. По прогнозам компании, в 2021 г. сервисы вырастут более чем на 30%. В MRG добавили, что направление приносит прибыль, а число зарегистрированных студентов в декабре 2020 г. выросло в четыре раза за год — их более 700 тыс.
В 2020 г. MRG активно инвестировала в образовательные проекты. В декабре MRG увеличила долю с 51% до 100% в онлайн-сервисе Geekbrains, получив оставшиеся доли основателей сервиса Александра Никитина и Гайка Айрапетяна. Кроме того, компания сообщила, что станет совладельцем (25%) сервисе «Учи.ру». Сумма сделки, которая была закрыта в конце года, составила 3,75 млрд руб. В дальнейшем Mail.Ru Group сможет довести свою долю в «Учи.ру» до контрольной, уточняли в компании. MRG также имеет доли в Skillbox (70%), в платформе «Тетрика» (45%), онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика» (11,7%), образовательном онлайн-сервисе SkillFactory (18,31%). В декабре 2020 г. гендиректор компании Борис Добродеев не исключил выхода своих образовательных проектов на публичное первичное размещение (IPO) на международных фондовых рынках.
В декабре 2019 г. MRG снизила справедливую стоимость киберспортивного холдинга ESforce c 6,3 млрд руб. ($100 млн) до 1,8 млрд руб. ($30 млн). Связанные с Esforce активы группа в своей отчетности классифицировала «как предназначенные для продажи». Сейчас группа поменяла планы в отношении ESforce, отказавшись от формулировки актива, предназначенного для продажи. В отчете поясняется, что планы поменялись из-за пандемии. Весной 2018 г. MRG выкупила ESforce у собственного акционера и Антона Черепенникова за $100 млн.