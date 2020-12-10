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Mail.ru Group допустила IPO своих образовательных проектов

С 2016 года компания инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн
Татьяна Морозова Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Mail.ru Group (MRG) не исключила выхода своих образовательных проектов на публичное первичное размещение IPO на международных фондовых рынках. Об этом сообщил гендиректор компании Борис Добродеев.

Среди образовательных проектов у MRG есть контрольная доля в онлайн-сервисах GeekBrains (51%) и Skillbox (70%), а также долями в платформе «Тетрика» (45%), онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика» (11,7%), образовательном онлайн-сервисе SkillFactory (18,31%). Недавно компания стала совладельцем (25%) в сервисе «Учи.ру» — доля в сервисе обошлась MRG в 3,75 млрд руб.

«Нашей целью и целью для всего рынка будет появление нескольких "единорогов" – миллиардных компаний, которые проведут IPO на международных площадках и смогут показать потенциал российского EdTech-а и российского предпринимательства», — приводит пресс-служба компании слова Добродеева.

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Компания также впервые раскрыла инвестиции в свои образовательные проекты — с 2016 г. MRG инвестировала в образовательные стартапы более $100 млн (около 7,3 млрд руб.), отметил Добродеев. К 2023 г. компания планирует увеличить охват пользователей своих образовательных проектов до 10 млн — в 2019 г. их было 2,5 млн.

За последние пять лет совокупный объем инвестиций в проекты в сфере онлайн-образования вырос почти в 4 раза – с $8,8 млн по итогам всего 2014 г. до $34,5 за январь – август 2019 г., говорится в совместном исследовании компаний TalentTech, «Нетология» и EdMarket. Его авторы также отмечают, что сейчас рынок онлайн-образования является отчасти серой зоной. С учетом непубличных сделок и сделок неуточненной величины общий объем инвестиций с августа 2017 г. по октябрь 2019 г. они оценивают в $80 млн.

В проекты онлайн-образования вкладывают крупные профильные инвесторы – IT-компании. Помимо Mail.ru Group образовательный проект для школьников есть у «Ростелекома», а «Яндекс» развивает сервис «Яндекс.Практикум», который обучает по специальностям «аналитик», «веб-программист» и др. Кроме того, в сентябре 2019 г. «Яндекс» объявил, что в ближайшие три года вложит 5 млрд руб. в развитие существующих и запуск новых образовательных проектов в сфере IT. 

Интерес к подобным проектам также проявляют непрофильные и венчурные инвесторы. В 2017 г. 40% образовательного холдинга «Нетология-групп» приобрели структуры компании «Севергрупп», сумма сделки тогда не раскрывалась. В начале 2018 г. фонд Baring Vostok получил миноритарную долю в бизнесе онлайн-школы английского языка Skyeng предположительно за сумму порядка $15 млн, отмечают авторы исследования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных