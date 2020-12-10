Mail.ru Group допустила IPO своих образовательных проектов

За последние пять лет совокупный объем инвестиций в проекты в сфере онлайн-образования вырос почти в 4 раза – с $8,8 млн по итогам всего 2014 г. до $34,5 за январь – август 2019 г., говорится в совместном исследовании компаний TalentTech, «Нетология» и EdMarket. Его авторы также отмечают, что сейчас рынок онлайн-образования является отчасти серой зоной. С учетом непубличных сделок и сделок неуточненной величины общий объем инвестиций с августа 2017 г. по октябрь 2019 г. они оценивают в $80 млн.