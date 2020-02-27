Киберспортивный холдинг ESforce подешевел в три раза
Mail.Ru Group (MRG) в декабре 2019 г. снизила справедливую стоимость киберспортивного холдинга ESforce c 6,3 млрд руб. ($100 млн) до 1,8 млрд руб. ($30 млн), следует из финансового отчета группы за 2019 г. Связанные с Esforce активы группа в своей отчетности классифицирует «как предназначенные для продажи».
Это «консервативная оценка», заявили на звонке с инвесторами топ-менеджеры группы. Стоимость Esforce снижена по нескольким причинам, объяснили они: во-первых, прежняя сумма учитывала потенциальную синергию с другими активами MRG, во-вторых, в мире в целом снижается спрос на спортивные активы и права на спортивные состязания. На вопросы аналитиков и инвесторов о переговорах по продаже ESforce топ-менеджеры лишь сказали, что обсуждаются разные варианты.
Холдинг ESforce был создан на базе киберспортивной команды Virtus.pro, в которую несколько лет назад инвестировал USM Holdings Алишера Усманова (он – один из акционеров MRG). Усманов в интервью «Ведомостям» называл киберспорт потенциально очень прибыльным бизнесом и пообещал вложить в него $100 млн. Тогда это была одна из самых крупных инвестиций в мире на этом рынке.
Весной 2018 г. MRG выкупила ESforce у собственного акционера и Антона Черепенникова за $100 млн. К тому моменту Усманов успел вложить в этот бизнес около $60 млн.
Сейчас ESforce принадлежит киберспортивный клуб Virtus.pro, чьи команды неоднократно становились чемпионами главных международных турниров по играм Dota 2 и Counter-Strike. Также у холдинга есть площадка для проведения киберспортивных турниров Yota Arena в Москве, студия для производства видео и трансляций RuHub, портал Сybersport.ru и компания – организатор турниров Epic Esports Events.
Последний раз MRG раскрывала финансовые результаты ESforce за 2018 г.: выручка компании составила 2,7 млрд руб., EBITDA – 0,7 млрд руб. Данных за 2019 г. нет.
Вскоре после покупки MRG решила привлечь в ESforce стратегического партнера. Компания не развивается ожидаемыми темпами, этот бизнес требует значительных инвестиций, лучше разделить риски с партнером, объяснял «Ведомостям» источник в MRG.
Таким партнером должен был стать европейский производитель гоночных компьютерных игр Modern Pick. В июле 2019 г. MRG объявила, что договорилась передать ему контрольный пакет ESforce в обмен на 19% в новой объединенной компании. К тому моменту российская группа впервые снизила оценку киберспортивной компании – с 6,9 млрд до 6,3 млрд руб., следовало из отчетности MRG.
Но сделка с Modern Pick сорвалась. Частью объединенной компании должен был стать британский разработчик гоночных игр Slightly Mad Studios (SMS), у Modern Pick к лету 2019 г. были предварительные договоренности о покупке этой студии. Но в итоге студию купила за $196 млн совсем другая компания – Сodemasters. MRG сочла, что будущий партнер не выполнил обязательства, и в конце 2019 г. вышла из соглашения с Modern Pick.
ВТБ не вел переговоров о покупке ESforce, заявил «Ведомостям» представитель банка. Представители Mail.ru Group и Сбербанка от комментариев отказались. «Ведомости» направили запрос в «Газпром-медиа».
Оценить справедливость новой оценки ESforce и шансы продать компанию по этой цене сложно, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко: MRG больше не раскрывает финансовые результаты компании и ее рентабельность.
Стоимость ESforce была изначально завышенной, MRG не заплатила бы за ESforce $100 млн, если бы основным инвестором этой компании был не Усманов, уверен сооснователь Sport.ru Дмитрий Навоша. И сама MRG ожидала от киберспорта слишком многого и слишком быстро, добавляет он: внутри ESforce есть перспективные активы с хорошим потенциалом роста – клуб Virtus.pro и портал Сybersport.ru. Текущую оценку Esforce Навоша считает близкой к реальности. Клуб Virtus называет самым привлекательным активом Esforce и собеседник «Ведомостей», знакомый с бизнесом этого киберспортивного холдинга.