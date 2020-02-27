Киберспортивный холдинг ESforce подешевел в три раза

Стоимость ESforce была изначально завышенной, MRG не заплатила бы за ESforce $100 млн, если бы основным инвестором этой компании был не Усманов, уверен сооснователь Sport.ru Дмитрий Навоша. И сама MRG ожидала от киберспорта слишком многого и слишком быстро, добавляет он: внутри ESforce есть перспективные активы с хорошим потенциалом роста – клуб Virtus.pro и портал Сybersport.ru. Текущую оценку Esforce Навоша считает близкой к реальности. Клуб Virtus называет самым привлекательным активом Esforce и собеседник «Ведомостей», знакомый с бизнесом этого киберспортивного холдинга.