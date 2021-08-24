ОСК отказалась от покупки крупной индийской верфи

В январе 2020 г. группа кредиторов во главе с Банком Индии подала на RNEL в суд для взыскания задолженности в 11,6 млрд рупий ($156 млн) и добилась признания несостоятельности верфи по задолженности и выставления ее на продажу. В настоящее время весь долг RNEL передан индийской Национальной компании по реструктуризации активов (NARCL). RNEL была выставлена на продажу в конце мая 2020 г. из-за несостоятельности, объем непокрытых обязательств составляет $0,6 млрд.