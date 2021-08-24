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ОСК отказалась от покупки крупной индийской верфи

Без госзаказов Индии эта сделка нецелесообразна, поясняют эксперты
Ксения Потаева Алексей Никольский
Серьезной проблемой для ОСК является размещение российских госзаказов на зарубежных верфях в Турции и Китае
/SAM PANTHAKY / AFP

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) отказалась от борьбы за обанкротившуюся частную верфь Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL) в порту Пипавав в Индии, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов. Российская компания вышла из конкурса по продаже актива на его финальной стадии.

Созданная в 1997 г. RNEL – один из крупнейших в Индии судостроительных заводов общей площадью более 195 000 кв. м, с сухим доком 662 х 65 м. На верфи также установлено два крана «Голиаф» общей грузоподъемностью 1200 т. Таких крупных судостроительных верфей в России нет.

Кроме того, RNEL – первая частная верфь в Индии, получившая разрешение на строительство военных кораблей и других судов для индийских ВМС. Но сроки контракта на постройку пяти патрульных кораблей проекта 21 NOPV были сорваны, за что владельцы по инициативе индийских ВМС лишились в общей сложности $32 млн в виде штрафов и удержания банковских гарантий. Задолженность компании в 2019 г. оценивалась в $1,6 млрд. Ранее RNEL входила в Reliance Group индийского олигарха Анила Амбани.

В январе 2020 г. группа кредиторов во главе с Банком Индии подала на RNEL в суд для взыскания задолженности в 11,6 млрд рупий ($156 млн) и добилась признания несостоятельности верфи по задолженности и выставления ее на продажу. В настоящее время весь долг RNEL передан индийской Национальной компании по реструктуризации активов (NARCL). RNEL была выставлена на продажу в конце мая 2020 г. из-за несостоятельности, объем непокрытых обязательств составляет $0,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных