ОСК отказалась от покупки крупной индийской верфи

ОСК отказалась от покупки крупной индийской верфиБез госзаказов Индии эта сделка нецелесообразна, поясняют эксперты
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) отказалась от борьбы за обанкротившуюся частную верфь Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL) в порту Пипавав в Индии, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов. Российская компания вышла из конкурса по продаже актива на его финальной стадии.
Созданная в 1997 г. RNEL – один из крупнейших в Индии судостроительных заводов общей площадью более 195 000 кв. м, с сухим доком 662 х 65 м. На верфи также установлено два крана «Голиаф» общей грузоподъемностью 1200 т. Таких крупных судостроительных верфей в России нет.
Кроме того, RNEL – первая частная верфь в Индии, получившая разрешение на строительство военных кораблей и других судов для индийских ВМС. Но сроки контракта на постройку пяти патрульных кораблей проекта 21 NOPV были сорваны, за что владельцы по инициативе индийских ВМС лишились в общей сложности $32 млн в виде штрафов и удержания банковских гарантий. Задолженность компании в 2019 г. оценивалась в $1,6 млрд. Ранее RNEL входила в Reliance Group индийского олигарха Анила Амбани.
В январе 2020 г. группа кредиторов во главе с Банком Индии подала на RNEL в суд для взыскания задолженности в 11,6 млрд рупий ($156 млн) и добилась признания несостоятельности верфи по задолженности и выставления ее на продажу. В настоящее время весь долг RNEL передан индийской Национальной компании по реструктуризации активов (NARCL). RNEL была выставлена на продажу в конце мая 2020 г. из-за несостоятельности, объем непокрытых обязательств составляет $0,6 млрд.