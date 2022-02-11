Игорь Сечин пообещал акционерам «Роснефти» рекордные дивиденды

Игорь Сечин пообещал акционерам «Роснефти» рекордные дивидендыЧистая прибыль компании за 2021 год впервые достигла 883 млрд рублей
Чистая прибыль «Роснефти» в 2021 г. увеличилась в 6 раз к 2020 г., достигнув максимальных в истории компании 883 млрд руб. ($11,8 млрд), следует из опубликованного 11 февраля отчета по МСФО. Показатель EBITDA «Роснефти» в 2021 г. увеличился почти в два раза, до 2,33 трлн руб. ($31,7 млрд). Чистый финансовый долг и торговые предоплаты по сравнению с началом 2021 г. уменьшились на $5,5 млрд, а отношение чистого долга к EBITDA составило 1,3, снизившись за год почти вдвое. При этом свободный денежный поток компании по итогам 2021 г. вырос в 2,5 раза и превысил 1 трлн руб.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что прибыль за 2021 г. позволит акционерам рассчитывать на рекордные дивиденды. В ноябре прошлого года компания досрочно выплатила рекордные промежуточные дивиденды за 2021 г. на общую сумму 191,04 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию.
Коэффициент дивидендный выплат «Роснефти» в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.
«Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций «Роснефти», которая предлагает инвесторам надежное сочетание роста и хороших дивидендов. По нашим оценкам, дивдоходность в 2021 г. составит 7%, а в 2022 г. – 10%», – заявили аналитики российской инвестиционной компании «Атон», комментируя итоги отчетности. По подсчетам аналитиков американского инвестбанка J.P.Morgan, чистая прибыль «Роснефти» за 2021 г. предполагает дивиденды в размере 41,7 руб. на акцию, таким образом, доходность по бумаге – 7,4%. Аналитики швейцарского банка UBS считают, что дивиденды за второе полугодие составят 28,5 руб. на акцию, что суммарно за год составит 46,5 руб. на акцию. «По текущей котировке доходность 8,3%», – отмечают в UBS.
«В конце 2021 г. совет директоров компании одобрил стратегию «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», которая учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, – сказал Сечин. – Мы ожидаем, что благодаря реализации новой стратегии «Роснефть» укрепит свои позиции на мировом рынке углеводородов в качестве надежного производителя и поставщика энергоресурсов и при этом минимизирует воздействие на окружающую среду».
Он также добавил, что успехи в реализации флагманского проекта компании «Восток Ойл», как ожидает руководство холдинга, будут в полной мере отражаться в оценке «Роснефти» инвесторами. По данным Московской биржи, на 13.30 мск 11 февраля одна обыкновенная акция «Роснефти» стоила 555 руб., капитализация составляет 5,88 трлн руб. При этом 12 января «Роснефть» обогнала по капитализации Сбербанк. А 26 октября 2021 г. в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже капитализация «Роснефти» превысила $100 млрд.
Что такое «Восток Ойл»
Проект «Восток Ойл» «Роснефти» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения Таймыра и Красноярского края. Ресурсный потенциал – легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта – 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т, с 2030 г. – в 115 млн т в год. В «Роснефти» ранее сообщали, что углеродный след «Восток Ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира. В конце 2020 г. 10% в проекте приобрел крупный международный трейдер Trafigura. Сумма сделки составила около 7 млрд евро. В середине октября 2021 г. еще 5% в проекте за 3,5 млрд евро купил консорциум Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% – Vitol, 25% – MME).
По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, у акций «Роснефти» еще есть значительный потенциал роста, связанный с проектом «Восток Ойл», стоимость которого составляет $70–80 млрд, что сопоставимо с текущей капитализацией всей компании. По его словам, развитие и рост капитализации проекта будут транслироваться в стоимость акций нефтедобытчика.
По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, рекордным показателям чистой прибыли и EBITDA «Роснефти» способствовали как рост цен на сырьевые товары, включая нефть, так и смягчение условий сделки ОПЕК+, позволившие компании нарастить добычу нефти в 2021 г. Аналогичные причины называет и Полищук.
В апреле 2020 г. на фоне распространения коронавируса и рекордного падения цен на нефть участники сделки ОПЕК+ (входящие и не входящие в картель нефтедобывающие страны) пересмотрели соглашение в сторону снижения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки от базового уровня, за который была принята добыча на конец 2019 г. Они договорились постепенно наращивать производство нефти с 1 мая 2020 г. по 1 мая 2022 г. При этом с августа 2021 г. участники соглашения ОПЕК+ ежемесячно повышают квоты на добычу суммарно на 400 000 б/с. При этом в декабре 2021 г., как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на технический комитет ОПЕК+, нефтедобывающие страны, присоединившиеся к соглашению, смогли нарастить добычу лишь на 270 000 б/с.
В 2021 г. «Роснефть» добыла 1 425,2 млн барр. (192,1 млн т) жидких углеводородов, среднесуточный показатель составил 3,91 млн барр., сообщила компания 11 февраля. Добыча газа выросла к 2020 г. на 3,1% и составила 64,75 млрд куб. м, в сутки в среднем компания добывала 177,4 млн куб. м. Доля запасов месторождений, открытых компанией в 2021 г, составила 75% от всех открытых в России.
Суверов также обращает внимание на усилия менеджмента «Роснефти» по контролю над издержками, что позволило снизить операционные расходы компании на баррель добытой нефти. С ним соглашается аналитик BCS Global Markets Рональд Смит: «Причины сильных финансовых результатов кроются в росте цен на нефть, а также увеличении рентабельности добычи».
«Цена барреля близка к 7000 руб. в пересчете на российскую национальную валюту по текущему курсу. При этом из-за смягчения условий сделки ОПЕК+ объем добычи нефти в 2022 г. продолжит расти», – говорит Суверов. Вслед за этим, по его мнению, будут и дальше улучшаться финансовые результаты работы «Роснефти».
Аналитики «Атона» дают позитивный прогноз на 2022 г. «Базовый прогноз по EBITDA «Роснефти» на 2022 г. составляет 2,62 трлн руб. (+13% к показателям 2021 г.), что предполагает чистую прибыль на уровне 1,19 трлн руб. и дивидендную доходность 10%», – говорится в обзоре. При этом подчеркивается, что это консервативные оценки, сделанные из прогнозных цен на нефть марки Brent по $80 за барр. Сейчас же она торгуется выше $90 за барр., отмечают в «Атоне». По данным биржи ICE, на 11 февраля апрельский фьючерс Brent стоил около $91, мартовский фьючерс WTI – около $90.
BCS Global Markets также прогнозирует рост финансовых показателей: в 2022 г. EBITDA «Роснефти» может вырасти до $40 млрд, а чистая прибыль превысит $20 млрд, подсчитали аналитики.