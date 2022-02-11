Игорь Сечин пообещал акционерам «Роснефти» рекордные дивиденды

Что такое «Восток Ойл»

Проект «Восток Ойл» «Роснефти» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения Таймыра и Красноярского края. Ресурсный потенциал – легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта – 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т, с 2030 г. – в 115 млн т в год. В «Роснефти» ранее сообщали, что углеродный след «Восток Ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира. В конце 2020 г. 10% в проекте приобрел крупный международный трейдер Trafigura. Сумма сделки составила около 7 млрд евро. В середине октября 2021 г. еще 5% в проекте за 3,5 млрд евро купил консорциум Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% – Vitol, 25% – MME).