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Владельцы виски Macallan и Jim Beam договорились о продаже российского бизнеса

Его покупателем станет местный топ-менеджмент
Дарья Молоткова
Unsplash

Американская Beam Suntory и британская Edrington, специализирующиеся на производстве и дистрибуции крепкого алкоголя, приняли решение о продаже своего российского бизнеса местному топ-менеджменту. Это следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте американской компании. Речь идет об СП Maxxium Russia, которое выпускало в России виски Macallan и The Famous Grouse, бурбон Jim Beam и Maker’s Mark, коньяк Сourvoisier и проч. Сумму сделки стороны не раскрыли.

Такое решение, по собственному утверждению компаний, является «лучшим способом уйти с рынка», о котором они задумались еще в марте, после начала спецоперации на Украине. Тогда же они приостановили поставки своей продукции на территорию России. Возобновлять их они пока не планируют, так как «продолжают соблюдать действующее законодательство, включая международные санкции», говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных