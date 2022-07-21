Владельцы виски Macallan и Jim Beam договорились о продаже российского бизнеса

Владельцы виски Macallan и Jim Beam договорились о продаже российского бизнесаЕго покупателем станет местный топ-менеджмент
Американская Beam Suntory и британская Edrington, специализирующиеся на производстве и дистрибуции крепкого алкоголя, приняли решение о продаже своего российского бизнеса местному топ-менеджменту. Это следует из их совместного заявления, опубликованного на сайте американской компании. Речь идет об СП Maxxium Russia, которое выпускало в России виски Macallan и The Famous Grouse, бурбон Jim Beam и Maker’s Mark, коньяк Сourvoisier и проч. Сумму сделки стороны не раскрыли.
Такое решение, по собственному утверждению компаний, является «лучшим способом уйти с рынка», о котором они задумались еще в марте, после начала спецоперации на Украине. Тогда же они приостановили поставки своей продукции на территорию России. Возобновлять их они пока не планируют, так как «продолжают соблюдать действующее законодательство, включая международные санкции», говорится в сообщении.