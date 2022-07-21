Владельцы виски Macallan и Jim Beam договорились о продаже российского бизнеса

Такое решение, по собственному утверждению компаний, является «лучшим способом уйти с рынка», о котором они задумались еще в марте, после начала спецоперации на Украине. Тогда же они приостановили поставки своей продукции на территорию России. Возобновлять их они пока не планируют, так как «продолжают соблюдать действующее законодательство, включая международные санкции», говорится в сообщении.