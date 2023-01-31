Потребители не готовы переплачивать за мясо выращенных в гуманных условиях животных

Опрос был проведен в январе 2023 г. Респондентами стали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше из всех регионов России. Как выяснили в НАФИ, доля готовых доплатить за «гуманную» продукцию россиян составила 61%, в то время как в 2020 г. положительно на аналогичный вопрос ответил 71% опрошенных. Не готовы переплачивать 35% (22% в 2020 г.).