Потребители не готовы переплачивать за мясо выращенных в гуманных условиях животных

Потребители не готовы переплачивать за мясо выращенных в гуманных условиях животныхНа них влияет желание сэкономить и ожидание роста расходов, отмечают эксперты
В России за последние три года снизилась доля покупателей, готовых платить больше производителям мясной, молочной продукции и яиц, которые содержат птиц и животных в более гуманных условиях, чем это предусматривают государственные стандарты, говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Опрос был проведен в январе 2023 г. Респондентами стали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше из всех регионов России. Как выяснили в НАФИ, доля готовых доплатить за «гуманную» продукцию россиян составила 61%, в то время как в 2020 г. положительно на аналогичный вопрос ответил 71% опрошенных. Не готовы переплачивать 35% (22% в 2020 г.).
Авторы исследования отмечают, что одной из самых распространенных международных практик, стимулирующих производителей улучшать условия содержания животных и птиц, является соответствующая маркировка продукции. Ее наличие позволяет увеличить стоимость товара, компенсировав тем самым расходы на гуманное обращение и комфортное содержание.
Согласно данным НАФИ, 60% россиян имеют очень поверхностное представление об условиях содержания животных в животноводческих хозяйствах и птиц на птицефабриках. Около 13% утверждают, что знают об этом достаточно много. Осведомленность об условиях содержания коров среди россиян заметно выше – 27% опрошенных считают, что они знают о том, в каких условиях они содержатся.
Среди респондентов довольно широко распространено мнение о гуманности обращения с животными и птицами. Наиболее комфортные условия, по мнению опрошенных, обеспечиваются коровам, дающим молоко (67% респондентов). Каждый второй называет гуманными условия содержания других сельскохозяйственных животных (56%), а также кур-несушек (53%).
Отвечая на вопрос об оптимальной доплате, 22% опрошенных назвали приемлемой пятипроцентную прибавку к стоимости, на 10% готовы переплачивать 17% россиян. 13% респондентов допустили переплату в 30% и лишь 11% заявляют, что для них стоимость продуктов питания не имеет значения.
Среди тех, кто готов оплатить производителям гуманное содержание животных, больше всего молодых людей в возрасте до 24 лет (73%) и людей с высоким материальным достатком (72%). Переплачивать не готовы в основном пенсионеры (47%), неработающие россияне (38%) и те, кто имеет доходы ниже среднего (43%).
На качество и натуральность продуктов (маркировки «эко», «био» и «органик»), гуманность содержания животных на животноводческих фермах обращают внимание россияне, у которых есть некоторая свобода в отношении трат на продовольственные товары, объясняет директор направления маркетинговых исследований Аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова.
«Специальные условия производства, как правило, приводят к повышению стоимости конечного продукта. Поэтому россияне, для которых цена является определяющим фактором выбора продуктов, не покупают такое продовольствие или реже обращают внимание на информацию о гуманном содержании птиц и животных», – сообщила она. По мнению Кузнецовой, для роста спроса производители такой еды должны проводить широкую информационную кампанию, направленную на повышение экологической осознанности и грамотности россиян.
Потребители понимают, что в перспективе их расходы по многим направлениям будут только расти, поэтому не готовы переплачивать, заявил «Ведомостям» руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
«В целом мы понимаем, что располагаемые доходы населения не растут уже восемь лет и все большему количеству людей приходится экономить на товарах, услугах и менять свою структуру питания в пользу более экономически доступных продуктов. Это мы видим и по динамике потребления, например, бройлеров, свинины и говядины. Говядина как дорогое мясо снижается, дешевые бройлер и свинина растут», – сказал он.
По мнению Юшина, в России нет условий содержания животных и птиц, которые можно было бы назвать жестокими. Собственники бизнеса всегда понимают, что плохие условия содержания – это производственные, а затем и финансовые потери, отмечает он. Даже убой животных выгоднее производить в комфортной среде, потому что любой стресс негативно влияет на качество продукции, считает эксперт.