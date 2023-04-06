Прибыль Россельхозбанка за прошлый год упала в 4,4 раза

Прибыль Россельхозбанка за прошлый год упала в 4,4 разаНо банк впервые начинает финансовый период без дефицита капитала
Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась в 2022г. в 4,4 раза, до 5 млрд руб. против 22,2 млрд руб. годом ранее, следует из представленных кредитной организацией показателей. По РСБУ банк зафиксировал аналогичную прибыль. Но по сравнению с показателем 2021 г. она, наоборот, выросла на 41%.
Несмотря на ощутимое ухудшение показателя прибыли по МСФО, РСХБ объявил о завершении многолетнего периода потребности в докапитализации.
«Банк впервые в новейшей истории входит в год без дефицита капитала», — отметил в ходе пресс-брифинга первый зампред Кирилл Лёвин. По его словам, сейчас банк не нуждается в дополнительной докапитализации, благодаря разрешению Банка России использовать накопленный буфер.
В прошлом году правительство докапитализировало РСХБ на 17,6 млрд руб. (хотя изначально план был в 5 млрд руб.) – в итоге его уставный капитал по итогам года достиг 523,3 млрд руб. В 2021 г. размер поддержки составлял 35 млрд руб., а в 2020 г. – 30,5 млрд руб. Общий капитал банка по итогам 2022 г. составил 288,6 млрд руб., увеличившись за год на 5%.
По прогнозам РСХБ, за I квартал этого года банк уже заработал 5 млрд руб., уточнил Лёвин.
Как поработал банк
Заработать прибыль РСХБ помогли рост кредитования, улучшение качества и структуры кредитного портфеля, низкая доля валютных активов, отсутствие зависимости от зарубежного фондирования, консервативный подход к принятию рыночных рисков, а также небольшая величина замороженных активов (1 млрд руб.), пояснил Лёвин.
Чистые процентные доходы могли составить 82,4 млрд руб., но из-за расходов на кредитные убытки в размере 42 млрд руб. они сжались до 40,3 млрд руб. Это почти в полтора раза меньше, чем годом ранее. Основной вклад в снижение процентного заработка внес опережающий рост расходов — за 2022 г. они выросли почти на 70% и составили 275,8 млрд руб. Причина – рост выплат процентов по вкладам, которые открывались под 20%. При этом процентные доходы от кредитов росли не так быстро – на 35,2%, до 338 млрд руб. А с учетом прочих доходов (20 млрд руб.), они выросли на 37%.
Чистая процентная маржа банка составила 1,9%, а стоимость риска – 1,3%, отметил Лёвин.
У РСХБ также незначительно, но снизился чистый комиссионный доход – на 11,4%, до 25,7 млрд руб. Это произошло из-за падения вознаграждения за продажу страховок на 43,3% (5 млрд руб.) и комиссий за брокерское обслуживание вместе с консультационными услугами на 36% (3,4 млрд руб.).
Банк много заработал на валютных конверсионных операциях, отметил Лёвин. В прошлом году РСХБ заработал 18,2 млрд руб. на операциях с финансовыми инструментами, с валютой и драгметаллами (годом ранее по этой статье был убыток в 1,6 млрд руб.). Административные затраты сократились незначительно – на 694 млн, составив 79,2 млрд руб.
Кредитный портфель РСХБ вырос на 10,3% и достиг 3,2 трлн руб. Кредиты компаниям до вычета резервов выросли на 16,7%, до 2,8 трлн руб., а гражданам, наоборот, сократились на 4,2%, до 590 млрд руб. из-за того, что весной 2022 г. длительный период на рынке были заградительные ставки, пояснил Левин.
Средства клиентов в банке составили 3,4 трлн руб., увеличившись за год всего на порядка 100 млрд руб.
В 2022 г. РСХБ выделил на поддержку сельского хозяйства более 1,5 трлн руб. Объем выданных по льготной ставке средств на сезонные работы превысил 512 млрд руб., что на 44% выше результата 2021 г.
Банк находится под санкциями в том числе США, ЕС, Великобритании и Канады. Летом банк был отключен от международной системы платежей SWIFT.
Как поработал сектор
Финансовый результат всего банковского сектора упал за прошлый год в 12 раз в сравнении с 2021 г., до 203 млрд руб., оказавшись на семилетнем минимуме. Отчитались за 2022 г. все 13 системно значимых российских банка, кроме Промсвязьбанка.
С рекордным убытком закончили кризисный год только два банка – ВТБ и Альфа-банк. Альфа-банк зафиксировал убыток впервые с 2009 г. – он составил 117,1 по РСБУ. У ВТБ он достиг 756,8 млрд руб. по РСБУ, а по МСФО – 613 млрд руб. за счет положительного эффекта в размере 165 млрд руб. от присоединения «ФК Открытие». Прибыль последнего по РСБУ сократилась в 2022 г. в четыре раза, до 21,7 млрд руб.
Сбербанк, Московский кредитный банк, «Тинькофф», Газпромбанк, Совкомбанк и Росбанк частично раскрыли показатели по МСФО и РСБУ – они тоже сохранили прибыльность, хотя и зафиксировали ее многократное сокращение.
Нарастить прибыль удалось только «дочкам» иностранных банков – у Райффайзенбанка и «Юникредит банка» она подскочила в четыре раза.