Прибыль Россельхозбанка за прошлый год упала в 4,4 раза

Чистые процентные доходы могли составить 82,4 млрд руб., но из-за расходов на кредитные убытки в размере 42 млрд руб. они сжались до 40,3 млрд руб. Это почти в полтора раза меньше, чем годом ранее. Основной вклад в снижение процентного заработка внес опережающий рост расходов — за 2022 г. они выросли почти на 70% и составили 275,8 млрд руб. Причина – рост выплат процентов по вкладам, которые открывались под 20%. При этом процентные доходы от кредитов росли не так быстро – на 35,2%, до 338 млрд руб. А с учетом прочих доходов (20 млрд руб.), они выросли на 37%.