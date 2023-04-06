Убыток Альфа-банка по РСБУ в 2022 году превысил 117 млрд рублей

Как писали ранее «Ведомости», чистый убыток всей группы ВТБ в кризисном 2022 г. достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам ВТБ получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. прибыли. Такое расхождение связано с консолидацией банка «ФК Открытие», которая учтена в МСФО. Последний раз антирекорд ВТБ фиксировал в 2009 г., но тогда убыток был существенно ниже – почти 60 млрд руб.