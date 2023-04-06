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Финансы

Убыток Альфа-банка по РСБУ в 2022 году превысил 117 млрд рублей

Ведомости

Чистый убыток Альфа-банка за 2022 г. по РСБУ составил 117,1 млрд руб. после прибыли в 136,6 млрд годом ранее, следует из опубликованной отчетности банка.

Чистые процентные доходы составили 211,7 млрд руб., а комиссионные – 160,4 млрд руб., при этом расходы на резервирование увеличились до 167,4 млрд руб. Как отмечает РБК, в прошлый раз банк показывал убыток в 2009 г., он составил тогда 3,35 млрд руб.

Как рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, в первом полугодии прошлого года банк зафиксировал разовый убыток из-за заморозки части его валютных активов и влияния валютной переоценки на финансовый результат и отчетность по РСБУ.

«Вместе с тем, без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль Группы на уровне холдинговой компании составила более 300 млн долларов США, а Альфа-банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022 г., но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 г.», – приводит его слова пресс-служба банка.

Так, чистая прибыль Альфа-банка по МСФО за январь-февраль 2022 г. составила 26,1 млрд руб., что на 70% больше результата за аналогичный период докризисного 2021 г. (15,4 млрд руб.).

В 2022 г. рост розничного кредитного портфеля банка превысил 20%, а портфеля малого и среднего бизнеса – 30%. Розничная клиентская база за прошлый год увеличилась до 26 млн человек (+17%), а база корпоративных клиентов – до 1,3 млн компаний (+24%). Инвестиции в развитие бизнеса, сервис и технологичность банка в 2023 г. составят как минимум 18 млрд руб., добавил Верхошинский.

Как писали ранее «Ведомости», чистый убыток всей группы ВТБ в кризисном 2022 г. достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам ВТБ получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. прибыли. Такое расхождение связано с консолидацией банка «ФК Открытие», которая учтена в МСФО. Последний раз антирекорд ВТБ фиксировал в 2009 г., но тогда убыток был существенно ниже – почти 60 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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