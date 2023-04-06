Убыток Альфа-банка по РСБУ в 2022 году превысил 117 млрд рублей
Чистый убыток Альфа-банка за 2022 г. по РСБУ составил 117,1 млрд руб. после прибыли в 136,6 млрд годом ранее, следует из опубликованной отчетности банка.
Как рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, в первом полугодии прошлого года банк зафиксировал разовый убыток из-за заморозки части его валютных активов и влияния валютной переоценки на финансовый результат и отчетность по РСБУ.
«Вместе с тем, без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль Группы на уровне холдинговой компании составила более 300 млн долларов США, а Альфа-банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022 г., но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 г.», – приводит его слова пресс-служба банка.
Так, чистая прибыль Альфа-банка по МСФО за январь-февраль 2022 г. составила 26,1 млрд руб., что на 70% больше результата за аналогичный период докризисного 2021 г. (15,4 млрд руб.).
В 2022 г. рост розничного кредитного портфеля банка превысил 20%, а портфеля малого и среднего бизнеса – 30%. Розничная клиентская база за прошлый год увеличилась до 26 млн человек (+17%), а база корпоративных клиентов – до 1,3 млн компаний (+24%). Инвестиции в развитие бизнеса, сервис и технологичность банка в 2023 г. составят как минимум 18 млрд руб., добавил Верхошинский.
Как писали ранее «Ведомости», чистый убыток всей группы ВТБ в кризисном 2022 г. достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам ВТБ получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. прибыли. Такое расхождение связано с консолидацией банка «ФК Открытие», которая учтена в МСФО. Последний раз антирекорд ВТБ фиксировал в 2009 г., но тогда убыток был существенно ниже – почти 60 млрд руб.