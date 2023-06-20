Новый проект «Новатэка» обойдется без газа «Газпрома»

Михельсон также отметил, что для реализации проекта «Мурманский СПГ» компания рассчитывает на изменение закона об экспорте газа. Сейчас добычу газа, сжижение и продажу СПГ ведет одно юридическое лицо, пояснил он, то есть экспортная лицензия привязана к ресурсной базе. «Новатэк» же планирует, что в проекте будут задействованы два юрлица: на одном будет добыча и транспортировка газа, на другом – сжижение и экспорт. Михельсон добавил, что в правительстве эта инициатива пока не обсуждалось, но уже создана рабочая группа в Госдуме.