Минсельхоз хочет усилить профилактику африканской чумы свиней

Проект изменений предусматривает увеличение с 25 до 50% хозяйств, на которых 2 раза в год будет отбираться проба на АЧС, если они расположены на территориях в радиусе 5 км от свиноводческих предприятий, относящихся к IV компартменту. Количество свиней, которых будут проверять на наличие чумы, зависит от размера хозяйств: 15 при общем количестве до 50 животных и от 30 – при поголовье выше 501 шт. Как следует из пояснительной записки, это необходимо для дополнительной профилактики АЧС, а также создания «буферных зон вокруг свиноводческих комплексов».