Минсельхоз хочет усилить профилактику африканской чумы свиней

Минсельхоз хочет усилить профилактику африканской чумы свинейМера создаст буферные зоны вокруг крупных предприятий для защиты от АЧС
Минсельхоз планирует усилить контроль за распространением африканской чумы свиней (АЧС) вокруг промышленных свиноводческих предприятий с наивысшим уровнем эпизоотической защиты (так называемым «компартмент IV»). Проект изменений в ветеринарные правила профилактики и диагностики АЧС опубликован 31 августа. Как говорится в пояснительной записке, документ разработан после обращений Национального союза свиноводов (НСС), Национальной мясной ассоциации (НСА) и «иных профильных учреждений».
Проект изменений предусматривает увеличение с 25 до 50% хозяйств, на которых 2 раза в год будет отбираться проба на АЧС, если они расположены на территориях в радиусе 5 км от свиноводческих предприятий, относящихся к IV компартменту. Количество свиней, которых будут проверять на наличие чумы, зависит от размера хозяйств: 15 при общем количестве до 50 животных и от 30 – при поголовье выше 501 шт. Как следует из пояснительной записки, это необходимо для дополнительной профилактики АЧС, а также создания «буферных зон вокруг свиноводческих комплексов».
В Россельхознадзоре заявили, что участвовали в разработке проекта, который должен предотвратить возникновение и распространение АЧС. Представитель Минсельхоза отметил, что увеличение исследований на АЧС послужит повышению уровня биологической защищенности предприятий, в том числе небольших. Это в том числе обеспечит сохранение свинопоголовья во всех хозяйствах.
Генеральный директор НСС Юрий Ковалев объясняет, что в России за 15 лет вспышки чумы были зарегистрированы почти на всей территории страны. Полностью избавиться от болезни невозможно из-за отсутствия реально действующей вакцины. За это время было уничтожено более 3 млн голов, приводит данные Ковалев, поскольку при обнаружении заболевания на производстве уничтожается все поголовье, что приводит к убыткам как со стороны собственника, так и государства.
По данным Россельхознадзора, в 2022 г. всего было зарегистрировано 147 вспышек АЧС, 72 из которых – у свиней, а остальные – у диких кабанов. При этом в июне 2023 г. представитель Минсельхоза на ветеринарном форуме сообщил о выявлении чумы на двух промышленных предприятиях, что привело к уничтожению более 100 000 свиней.
Система компартментации – одна из мер по предотвращению распространения болезни, продолжает Ковалев. Наивысший уровень защищенности позволяет продолжать работать свиноводческой ферме, даже если вспышка заболевания обнаружена недалеко от нее. Но, продолжает эксперт, такой уровень защиты доступен только крупным промышленным предприятиям, готовым инвестировать в эпизоотическую безопасность. Небольшие хозяйства и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) относятся обычно к I и II компартменту, с практически отсутствующей защитой от распространения болезни, так что при выявлении вспышки в радиусе 5 км, даже в дикой природе, происходит уничтожение поголовья и в этих хозяйствах.
В том числе поэтому наблюдается сокращение производства свиней в небольших хозяйствах и ЛПХ, заключает Ковалев. По данным аналитического агентства EMeat, на 1 июля в России было 28,9 млн свиней, при этом на хозяйства населения приходилось 2 млн голов. Производство свинины в промышленном секторе выросло на 5,9% до 1,9 млн т в убойном весе, в ЛПХ, наоборот, сократилось на 10,4% до 120 000 т.
Требования по компартментации приводят к сокращению поголовья в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ) и ЛПХ, говорит вице-президент Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова. «Не все могут их выполнить. К тому же в регионах проводится политика ликвидации свиней в КФХ, в том числе при субсидировании перехода на другие виды деятельности», – говорит она. Ужесточение требования может сказаться на небольших хозяйствах, считает Башмачникова.
Она считает, что соблюдать ветеринарные требования необходимо, но важно и диверсифицировать производство – чтобы было много разных по размеру ферм. При возникновении АЧС на промышленном предприятии уничтожаются миллионы голов. При диверсифицированном подходе такого риска выбытия не будет, объясняет Башмачникова. По ее мнению, «сельское хозяйство не должно опираться на десяток крупных предприятий».
Ковалев соглашается, что предложенная мера приведет к дополнительным затратам со стороны собственников, но это вынужденная мера: «Риски от распространения АЧС намного серьезней, чем затраты на профилактику». Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что в данном случае нет смысла обсуждать, как это повлияет на небольшие хозяйства: «Для отрасли важно, чтобы профилактика дала результат. Усиление ее в том числе должно помочь стабилизации цен, поскольку эпизоотическое благополучие и сохранение поголовья позволяет насыщать рынок».
Снижение поголовья в ЛПХ, наоборот, необходимо, потому что оно слабо контролируется с точки зрения АЧС, считает собственник ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По ее мнению, вокруг крупных предприятий необходимо создавать карантинные зоны, в которых должно быть запрещено вообще содержать свиней.