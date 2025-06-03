Суд разберется в праве использовать чужой бренд в названии сайта

Размещение чужого товарного знака в названии домена, например yandex-shops.ru, считается нарушением, утверждает советник практики интеллектуальной собственности ЮК «ЭБР» Артем Евсеев. Пользователь всемирной паутины при переходе на сайт видит прежде всего именно доменное имя, объясняет юрист. Но веб-адрес сайта включает не только домен, но и полноценный URL с указанием конкретной страницы веб-сайта, напоминает Евсеев. Пользователь зачастую не обращает внимания на url-адрес, поскольку он носит чисто технический характер – пользователь переходит на сайт через поисковую систему, поэтому ему не приходится вручную печатать url-адрес целиком в отличие от того, что было на заре интернета. В этой связи в настоящее время url-адрес за исключением домена вряд ли обладает сильной индивидуализирующей ролью, резюмировал Евсеев. В рассматриваемом деле суды заняли довольно формальный подход в данном вопросе, сказал он.