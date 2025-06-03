Суд разберется в праве использовать чужой бренд в названии сайта

Суд разберется в праве использовать чужой бренд в названии сайтаВС должен понять, значит ли прекращение лицензии запрет на использование товарного знака в адресе сайта
Верховный суд (ВС) решит, считается ли использованием товарного знака его присутствие в адресной строке сайта, даже если сам знак не упоминается в содержании страниц. Судебная коллегия по экономическим спорам 19 июня рассмотрит кассационную жалобу ООО «Сибстройсервис».
Как следует из определения ВС, индивидуальный предприниматель Алина Жеребцова в 2022 г. потребовала от «Сибстройсервиса» компенсацию в 3,4 млн руб. за незаконное использование товарного знака TOPFENCE на сайте компании с доменным именем fensgar.ru после прекращения действия лицензионного договора. До 2021 г. Жеребцова и «Сибстройсервис» сотрудничали, но после разрыва отношений компания продолжила использовать в URL товарный знак TOPFENCE. Нижестоящие инстанции встали на сторону предпринимательницы, установив, что компания продолжала использовать товарный знак в адресных строках сайта при продаже однородной продукции. Суды указали, что такое использование может вводить потребителей в заблуждение относительно связи сайта с правообладателем.
В своей жалобе в ВС «Сибстройсервис» утверждает, что суды неправильно применили нормы Гражданского кодекса, квалифицировав наличие товарного знака в URL как полноценное его использование. По мнению заявителя, суды не установили факт индивидуализации конкретных товаров или услуг, а доказательства использования знака в содержании сайта отсутствуют. Единственным доказательством служит нотариальный осмотр сайта, где страницы с адресами, содержащими знак, были найдены путем целенаправленного перехода, указала в своих доводах компания «Сибстройсервис».
Спорный подход к трактовке использования товарного знака в адресной строке действительно может привести к злоупотреблениям со стороны правообладателей, считает заявитель. Сам по себе факт прекращения лицензионного договора не означает автоматического запрета на использование доменного имени, если не доказано, что у потребителей возникает риск смешения, нельзя говорить о нарушении, говорится в жалобе.
Приведенные доводы жалобы о существенном нарушении судами норм материального и процессуального права, которые повлияли на исход настоящего дела, заслуживают внимания, определил ВС.
Использование того же названия в адресной строке сайта с доменным именем является нарушением исключительных прав и такие споры должны разрешаться в пользу правообладателя исключительных прав, полагает адвокат из бюро «Калой.ру» Орхан Микаилов. По его словам, правоприменительная практика по этому вопросу не изменится и не должна меняться. Использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, в адресной строке страницы сайта само по себе не может вводить потребителей в заблуждение по аналогии с отображаемой ссылкой, соглашается Микаилов.
Размещение чужого товарного знака в названии домена, например yandex-shops.ru, считается нарушением, утверждает советник практики интеллектуальной собственности ЮК «ЭБР» Артем Евсеев. Пользователь всемирной паутины при переходе на сайт видит прежде всего именно доменное имя, объясняет юрист. Но веб-адрес сайта включает не только домен, но и полноценный URL с указанием конкретной страницы веб-сайта, напоминает Евсеев. Пользователь зачастую не обращает внимания на url-адрес, поскольку он носит чисто технический характер – пользователь переходит на сайт через поисковую систему, поэтому ему не приходится вручную печатать url-адрес целиком в отличие от того, что было на заре интернета. В этой связи в настоящее время url-адрес за исключением домена вряд ли обладает сильной индивидуализирующей ролью, резюмировал Евсеев. В рассматриваемом деле суды заняли довольно формальный подход в данном вопросе, сказал он.
Если ВС поддержит нижестоящие суды, это может чрезмерно расширить защиту товарного знака за пределы тех случаев, когда это действительно может быть оправдано, прогнозирует Евсеев. В обратном случае, по его словам, решение позволит сформировать в судебной практике дифференцированный подход.