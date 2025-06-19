«Северсталь» предупредила о риске остановок предприятий чермета в России

«Северсталь» предупредила о риске остановок предприятий чермета в РоссииЭто сгладит избыток предложения металла на внутреннем рынке
Жесткая денежно-кредитная политика в России и рост издержек предприятий черной металлургии с высокой себестоимостью производства могут привести к их вынужденной остановке из-за нерентабельности. Об этом 19 июня сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью «России 24» на ПМЭФ-2025. По его словам, этот шаг может сгладить избыточное предложение металла на внутреннем рынке.
Потребление стали на внутреннем рынке в этом году снизится примерно на 10% до 39 млн т, прогнозирует топ-менеджер. По его словам, объем спада в этом году сопоставим с потреблением целой отрасли.
В этих условиях «Северсталь» не исключает пересмотра своих проектов, но сохраняет планы по ключевым инвестициям, говорит Шевелев. В своей новой стратегии до 2028 г., опубликованной в прошлом году, компания поставила цель по снижению себестоимости продукции и увеличению объемов производства. Например, выпуск чугуна к 2028 г. должен вырасти на 400 000 т по сравнению с 2023 г. до 11,7 млн т, а стали – на 500 000 т до 11,8 млн т. Прогноз продаж металлургической продукции компании предполагает рост почти на четверть до 13,3 млн т.
Из-за переизбытка предложения внутренние цены на сталь находятся на «многолетних минимумах», несмотря на рост издержек производства, добавил Шевелев. По данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в I квартале котировки на горячекатаный прокат упали на 13% до 59 500 руб./т. В 2025 г. средние цены упадут год к году на 8% до 61 625 руб./т, прогнозируют в MMI.
До санкций российская металлургия была во многом ориентирована на внешние рынки. По данным Минпромторга, исторически на экспорт направлялось около 40–45% от общего объема производства стали в стране.
По словам Шевелева, при текущем курсе рубля (курс ЦБ – 78,48 руб./$ на 20 июня) продукция российского чермета не выдерживает конкуренцию на глобальных рынках.
Общий экспорт стали из РФ в 2024 г. снизился на 8% до 20 млн т, говорил президент ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин в мае этого года. При попытках освоить новые рынки, например Южную Африку, бизнес сталкиваются с логистическими и инфраструктурными барьерами. Вместе с тем ассоциация прогнозирует рост экспортных поставок в 2025 г. на 2,5% до 20,5 млн т.
Производство стали в России падает. Объемы выплавки в январе – мае снизились на 5% в годовом выражении до 29,1 млн т, следует из данных аналитической компании «Корпорация Чермет». Выпуск проката сократился на 6% до 25,1 млн т, чугуна – остался на уровне прошлого года (21,7 млн т).
Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков подтверждает, что под ударом находятся компании с наибольшей себестоимостью производства – ММК, «Мечел», а также небольшие электросталеплавильные заводы. Другие игроки будут стремиться оптимизировать загрузку и сократить издержки, сохраняя производство, насколько это возможно, считает эксперт. Тем не менее в условиях избыточного предложения на внутреннем рынке (до 30%) другие крупные комбинаты также рискуют войти в зону убыточности, полагает он.
Рост цен на лом и слабый спрос на прокат снижают маржинальность электросталеплавильных заводов, добавляет независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Ослабление рубля может дать «экспортное окно» для дополнительных 3–4 млн т продукции, допускает он. Несмотря на более низкую себестоимость по сравнению с Европой, США и КНР, китайским экспортерам дают преимущество дешевые кредиты, что делает их особенно опасными соперниками, отмечает эксперт.