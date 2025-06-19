«Северсталь» предупредила о риске остановок предприятий чермета в России

В этих условиях «Северсталь» не исключает пересмотра своих проектов, но сохраняет планы по ключевым инвестициям, говорит Шевелев. В своей новой стратегии до 2028 г., опубликованной в прошлом году, компания поставила цель по снижению себестоимости продукции и увеличению объемов производства. Например, выпуск чугуна к 2028 г. должен вырасти на 400 000 т по сравнению с 2023 г. до 11,7 млн т, а стали – на 500 000 т до 11,8 млн т. Прогноз продаж металлургической продукции компании предполагает рост почти на четверть до 13,3 млн т.