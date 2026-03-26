Продажи БАДов с витамином D за прошедшую зиму выросли почти на 60%Это связано в том числе с тем, что теперь такие препараты могут назначать своим пациентам врачи
Продажи лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) с витамином D в период с декабря 2025 г. по февраль 2026 г. увеличились по отношению к аналогичным месяцам предыдущего года на 23% в натуральном выражении (до 10,4 млн упаковок) и на 26% в денежном (до 5,16 млрд руб.). Такие данные приводит оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Реализация таких средств в эти зимние месяцы действительно выросла, подтверждают другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, правда, цифры у них отличаются. К примеру, в DSM Group утверждают, что динамика составила лишь 2,5% (до 9,6 млн шт.) и 17,2% (до 5,8 млрд руб.). В компании говорят, что в деньгах примерно такие же темпы были и в предыдущие зимние месяцы – тогда продажи лекарств и БАДов с витамином D увеличились на 16,9% (до 4,9 млрд руб.), однако в натуральном выражении этот сегмент просел на 6,4% (до 9,3 млн упаковок). Разницу в данных сами игроки объясняют тем, что ЦРПТ считал реализацию таких средств во всех каналах, а DSM Group – только в аптеках.
Наибольшую динамику в данной категории по итогам декабря – февраля показали БАДы с витамином D, утверждают в ЦРПТ. По его данным, продажи таких препаратов за три месяца выросли год к году на 57% в натуральном выражении (до 4,3 млн упаковок) и на 32% в денежном (до 2,1 млрд руб.). Увеличение спроса на них подтверждают и представители маркетплейсов. Так, на Wildberries реализация данных средств за этот же период прибавила 25% в штуках и 22% в рублях, говорит представитель этой площадки. На Ozon БАДы с витамином D, как утверждают в этой компании, показали рост в 1,6 раза в упаковках год к году. Абсолютные данные оба интернет-ритейлера не приводят. Их представители сообщили лишь, что подобные товары не являются лекарствами и безопасны для приобретения.