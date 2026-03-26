Продажи БАДов с витамином D за прошедшую зиму выросли почти на 60%

Продажи лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) с витамином D в период с декабря 2025 г. по февраль 2026 г. увеличились по отношению к аналогичным месяцам предыдущего года на 23% в натуральном выражении (до 10,4 млн упаковок) и на 26% в денежном (до 5,16 млрд руб.). Такие данные приводит оператор системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Реализация таких средств в эти зимние месяцы действительно выросла, подтверждают другие опрошенные «Ведомостями» эксперты, правда, цифры у них отличаются. К примеру, в DSM Group утверждают, что динамика составила лишь 2,5% (до 9,6 млн шт.) и 17,2% (до 5,8 млрд руб.). В компании говорят, что в деньгах примерно такие же темпы были и в предыдущие зимние месяцы – тогда продажи лекарств и БАДов с витамином D увеличились на 16,9% (до 4,9 млрд руб.), однако в натуральном выражении этот сегмент просел на 6,4% (до 9,3 млн упаковок). Разницу в данных сами игроки объясняют тем, что ЦРПТ считал реализацию таких средств во всех каналах, а DSM Group – только в аптеках.