Туризм в невесомости: кто летает на орбиту и сколько это стоит

К слову, вторую учительницу, которая была одним из призеров вместе с Маколифф, – Барбару Морган – в 1998 г. все же зачислили кандидатом в астронавты, она прошла необходимую тренировку и получила квалификацию. И хотя ее полет перенесли, спустя два десятилетия, в 2007 г., ей все же удалось побывать в космосе. Впрочем, Морган побывала на орбите в качестве члена экипажа, а не просто туриста. К тому же занималась на борту просветительской деятельностью, организуя сеансы со школьниками. После полета она вернулась к педагогической работе.