Туризм в невесомости: кто летает на орбиту и сколько это стоит

Туризм в невесомости: кто летает на орбиту и сколько это стоит25 лет назад миллионер Деннис Тито стал первым космическим путешественником
28 апреля 2001 г. американский предприниматель Деннис Тито стал первым в истории космическим туристом. Он провел на орбите семь дней, заплатив за полет $20 млн Российскому федеральному космическому агентству. С тех пор эта дата отмечается как Всемирный день космического туризма.
На границе космоса
Космические путешествия можно разделить на два типа – суборбитальные и орбитальные, и они кардинально друг от друга отличаются. Во время суборбитальных полетов астронавты поднимаются лишь на высоту 100 км – до так называемой «линии Кармана». Ее условно принимают за границу между земной атмосферой и космосом. Туристы проводят некоторое время в невесомости, любуются видами в иллюминатор, а затем приземляются на Землю. Весь полет при этом длится около 10–15 минут.
Орбитальные полеты, в отличие от суборбитальных, могут растянутся на несколько дней – как правило, от трех до десяти. Все это время туристы находятся на борту Международной космической станции (МКС), любуются видами, делают снимки Земли и селфи или помогают профессиональным астронавтам в их экспериментах.
Подготовка к суборбитальному полету может занять всего три дня, а для полета на МКС потребуется до полугода тренировок. Сильно различается и стоимость такого отдыха в невесомости: билет на суборбитальный рейс стоит в районе $250 000–500 000, тогда как орбитальное путешествие обходится в несколько десятков миллионов долларов.
При этом стоимость полетов с годами не уменьшилась, а, наоборот, выросла – как для суборбитальных, так и для орбитальных рейсов.
Самые бюджетные варианты орбитальных полетов были в начале 2000-х – около $20 млн. Затем цена выросла до $35 млн и продолжает увеличиваться. Самый дорогой полет был зафиксирован в апреле 2022 г.: на орбиту Земли отправились Ларри Коннор (США), Марк Пати (Канада) и Эйтан Стиббе (Израиль). Каждому из них пришлось раскошелиться на $55 млн.
Причем по чистой случайности туристы провели там больше времени, чем планировалось: изначально нахождение на МКС должно было продлиться восемь дней, но из-за непогоды на Земле им пришлось задержаться на 17 дней. «Это открыло мне глаза на многое, и я думаю, что это окажет очень долгосрочное влияние на мою жизнь», – рассказывал позднее Пати о своем путешествии.
В 2020–2023 гг. в космосе побывали 69 частных астронавтов, оценивала организация Space Foundation. По информации NASA на март 2025 г., за весь период в космосе побывал 721 человек, включая туристов, совершавших короткие полеты, а также военных пилотов X-15. А всего на февраль 2026 г. их насчитывался 791 человек, следует из данных проекта Who is in space.
Частным порядком
Зимой 1986 г. с мыса Канаверал взлетел шаттл «Челленджер», на борту которого находилась первая частная участница космического полета – учительница истории и английского языка Криста Маколифф. Несколькими годами ранее в США возникла идея того, что на орбиту Земли могут отправляться не только профессионалы, но и обычные граждане. Для этого NASA провело конкурс «Учитель в космосе»: из 11 000 заявок организаторы выбрали Маколифф. Она прошла трехмесячную подготовку, но полет закончился трагически: на 73-й секунде шаттл с учительницей и еще шестью астронавтами взорвался, весь экипаж погиб. После этого космическое агентство отказалось от этой программы.
Первыми непрофессионалами в космосе оказались японский журналист Тоехиро Акияма и британский химик Хелен Шарман, побывавшие на орбите в 1990 и 1991 гг. соответственно. Однако оба участвовали в миссиях в качестве космонавтов-исследователей, а не праздных туристов. Шарман, например, выбрали в рамках проекта «Джуно», где нужен был астронавт без опыта: она услышала объявление по радио и решила принять участие в экспедиции. «Самым трудным было учить русский», – вспоминала потом Шарман свои предполетные тренировки.
К слову, вторую учительницу, которая была одним из призеров вместе с Маколифф, – Барбару Морган – в 1998 г. все же зачислили кандидатом в астронавты, она прошла необходимую тренировку и получила квалификацию. И хотя ее полет перенесли, спустя два десятилетия, в 2007 г., ей все же удалось побывать в космосе. Впрочем, Морган побывала на орбите в качестве члена экипажа, а не просто туриста. К тому же занималась на борту просветительской деятельностью, организуя сеансы со школьниками. После полета она вернулась к педагогической работе.
Российскую актрису Юлию Пересильд, побывавшую на МКС, тоже нельзя отнести к космическим туристам. В октябре 2021 г. она отправилась на орбиту для съемок художественного фильма «Вызов». То есть, по сути, была в командировке.
Первые экскурсанты
Первым космическим туристом, заплатившим за полет, считается американский предприниматель и мультимиллионер Деннис Тито. В 2001 г. он отправился в космос с Байконура в Казахстане и облетел Землю по орбите 128 раз. Путешествие, длившееся с 28 апреля по 6 мая, обошлось ему в $20 млн.
Первой женщиной-туристом в космосе стала ирано-американская предпринимательница Ануше Ансари. В сентябре 2006 г. она провела на МКС десять дней, а полет стоил ей $20 млн. Во время путешествия Ансари отправляла сообщения на Землю для публикации – по сути, став первым блогером в космосе. Четыре года спустя она опубликовала книгу «Моя мечта о звездах: от дочери Ирана до космической первопроходчицы».
Интерес Ансари к космосу проявился задолго до полета. В 2002 г. она и ее семья внесли многомиллионный взнос в фонд X Prize, который проводит конкурсы для поощрения инноваций. Эти средства пошли на финансирование премии Ansari X Prize в размере $10 млн – ее могла получить частная компания, дважды в течение двух недель отправившая в космос многоразовый корабль с экипажем. В 2004 г. премию выиграла Scaled Composites, запустившая корабль SpaceShipOne.
Туристы, как и профессиональные космонавты, устанавливают рекорды – и каждое такое событие широко освещается в прессе. 12 сентября 2024 г. космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос. Ими стали участники миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon – миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис. Команда совершила шесть витков вокруг Земли, а затем открыла люк. Поскольку на Crew Dragon нет шлюзовой камеры, для выхода в космос пришлось выпустить весь воздух из корабля. Астронавты проверили подвижность новых скафандров компании SpaceX. Во время выхода велась видеозапись, а кадры с астронавтом, выглянувшим из люка, попали на обложки мировых СМИ.
1 апреля 2025 г. стартовал первый в истории космического туризма орбитальный полет над полюсами Земли – миссия Fram2, продлившаяся четыре дня. Название выбрали в честь шхуны «Фрам» («Вперед») норвежских исследователей-полярников Фритьофа Нансена и Руаля Амундсена. Ее возглавил и профинансировал предприниматель китайского происхождения Чунь Ван (Мальта). В экипаж также вошли: инженер по арктической робототехнике Рабеа Патрисия Рогге (Германия), полярный исследователь Эрик Филипс (Австралия) и режиссер Яннике Миккельсен (Норвегия). Все участники экспедиции были новичками в космосе, но прошли необходимую подготовку.
Гиды по космотуризму
На рынке космического туризма сейчас действуют несколько компаний: SpaceX Илона Маска, Space Adventures Эрика Андерсона, Axiom Space Кама Гаффаряна, Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса. Последние две специализируются на суборбитальных полетах. Их владельцы соперничали за право оказаться на «линии Кармана» и стать первыми суборбитальными туристами. В июле 2021 г. с разницей в пару недель миллиардеры Брэнсон и Безос совершили полеты. Хотя Брэнсон поднялся только до верхней границы мезосферы – около 80–90 км.
Компании могут как строить собственные корабли, так и использовать чужие. Например, Space Adventures запускала туристов в космос на российских кораблях «Союз», а Axiom Space использовала в 2022 и 2023 гг. для этого суда SpaceX. При этом компания Илона Маска также и сама отправляет туристов в космос на своих собственных Crew Dragon.
Axiom Space, помимо прочего, разрабатывает лунный скафандр для NASA и планирует построить первую в мире космическую станцию, которая может заменить МКС к 2031 г. Хотя СМИ писали, что процесс идет негладко и у компании возникли финансовые трудности.
Космическим туризмом занимается и дочернее подразделение «Роскосмоса» – «Главкосмос». Компания продвигает продукцию и услуги российских предприятий ракетно-космической промышленности на международном рынке. Первые орбитальные полеты как раз проходили на «Союзах», а начиная с 2021 г. туристов стали также возить на МКС на шаттлах Crew Dragon.
В «Главкосмосе» заявляли, что Россия не собирается уступать США рынок космического туризма и готова возить частных лиц на МКС два раза в год. Однако глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позднее говорил, что компания не планирует полностью монетизировать МКС. «Мы не будем перебарщивать с космическими туристами», – подчеркивал он.
Также собственные космические корабли есть у компаний Virgin Galactic и Blue Origin – шаттлы VSS Unity и New Shepard соответственно. В июне 2023 г. Virgin Galactic заявила, что забронировала места примерно для 800 клиентов. Тогда билет стоил от $250 000 до $450 000, а компания планировала создать флот для 400 суборбитальных рейсов в год. В июне 2024 г. она приостановила запуски, сосредоточившись на разработке нового корабля Delta. Первый исследовательский полет на нем запланирован летом 2026 г., а коммерческий – на осень. Места на суборбитальный рейс продавались по $600 000, хотя компания анонсировала повышение цены.
У основателя SpaceX Илона Маска, судя по всему, есть билет на один из будущих полетов Virgin Galactic. Об этом американскому Forbes рассказал экс-президент компании Уилл Уайтхорн. «Я знаю это, потому что я ему это продал», – заверил топ-менеджер. По его словам, Маск купил билет еще в 2006 г. за $250 000. Правда, пока миллиардер так им и не воспользовался.
Blue Origin не раскрывает среднюю стоимость билета на свой корабль. В 2011 г. место на судне Безоса было продано на аукционе за $28 млн. Строго говоря, в эту цену входило не столько право на сам полет, сколько возможность находиться на одном корабле с миллиардером.
Еще в 2018 г. СМИ писали, что компания будет взимать за рейс не менее $200 000. На сайте Blue Origin указано, что пассажир должен внести депозит в $150 000 для оформления заказа. Профессор Школы бизнеса при Уорикском университете в Великобритании Лоизос Гераклеус оценивал стоимость каждого запуска New Shepard в $1–3 млн. Учитывая, что на корабле шесть мест, каждому пассажиру нужно заплатить около $500 000, чтобы полет был финансово выгодным, отмечал исследователь.
Нереализованные проекты
Многие компании и стартапы, задействованные в сфере космического туризма, очень амбициозны в своих планах и идеях, хотя не все их проекты успешны.
В 1999 г. предприниматель Роберт Бигелоу основал компанию Bigelow Aerospace для разработки коммерческих космических станций. Бизнесмен получил лицензию на технологию надувных жилых модулей от NASA.
Компания осуществила запуски двух модулей – Genesis I и Genesis II – в 2006 и 2007 гг. на ракетах-носителях «Днепр». В 2016 г. был создан модуль Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) и доставлен на МКС. За все время Бигелоу лично вложил в проекты $350 млн, но его туристические планы так и сбылись. С началом пандемии в 2020 г. компания уволила всех своих сотрудников и прекратила деятельность.
В том же 1999 г. сеть отелей Hilton International предложила создать частную орбитальную станцию из использованных топливных баков космических шаттлов. Проект получил название «Космические острова», а будущая гостиница – Hilton Orbital. По задумке, станция должна была напоминать объект из фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея».
Параллельно планировалось построить купольное здание на 5000 номеров на спутнике Земли. «Однажды на Луне появятся отели. Hilton хочет стать первым», – заявлял тогдашний гендиректор сети отелей Питер Джордж. Идея строительства лунных гостиниц выдвигалась еще в 1967 г., но в 2009 г. внук основателя Стив Хилтон в интервью признал, что все эти планы носили скорее символический характер.
Американский стартап Orion Span в 2018 г. анонсировал проект Aurora Space Station – космическую станцию для туристов. Она должна была вместить шесть человек в модульных капсулах размером 13 м в длину и 5 м в ширину каждая.
Туристам предлагалось 12-дневное проживание с настольным теннисом и 16 восходами солнца в день – станция совершала бы оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Стоимость путешествия оценивалась в $9,5 млн, а первые пассажиры должны были прибыть в 2022 г. Но в 2021 г. компания объявила о прекращении своей деятельности и вернула внесенные депозиты в размере $80 000.
SpaceX ранее также анонсировала пилотируемый туристический полет вокруг Луны. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава выкупил все билеты на миссию, запланированную на 2023 г., но запуск так пока и не состоялся. В итоге бизнесмен отказался от этой идеи. Зато в 2021 г. Маэдзава успел слетать на орбиту Земли.
В октябре 2022 г. стало известно, что первый космический турист Деннис Тито купил два билета на будущий рейс SpaceX – для себя и своей жены Акико, но стоимость не раскрывалась.
Каждому по шаттлу
Вернувшись из космоса в апреле 2025 г., американская певица Кэтти Перри целовала Землю и показывала всем ромашку, которую взяла с собой к звездам. Она отправилась в суборбитальный полет на корабле New Shepard компании Джеффа Безоса. Экспедиция позиционировалась как триумф феминизма, а членов экипажа сравнивали с Валентиной Терешковой, поскольку полет был первым с 1963 г. с полностью женской командой. В экипаж, в частности, вошла невеста миллиардера Безоса Лорен Санчес.
Однако путешествие вызвало шквал критики в соцсетях и породило множество мемов. Полет сочли прихотью типичных селебрити, пустой тратой денег и ресурсов, а также фактором загрязнения окружающей среды. Событие подняло вопрос доступности космоса не только для избранных. «Космос когда-то был границей для исследования человеком, источником инноваций и символом светлого, неопределенного и безграничного будущего. Теперь же это фон для селфи <...> богатых и самовлюбленных людей», – отмечала обозревательница The Guardian.
Запуск летательного аппарата в космос все еще обходится очень дорого: на рынке мало компаний, нет высокой конкуренции, которая могла снизить цены на полеты. Кроме того, большинство ракет по-прежнему остаются одноразовыми, что увеличивает затраты. Поэтому космический туризм остается уделом богатых людей, хотя и становится доступнее с каждым годом, отмечалось в статье, опубликованной в журнале «Актуальные проблемы авиации и космонавтики». «Потребуется очень много времени, прежде чем космический туризм станет финансово устойчивым бизнесом, доступным широкой публике», – утверждал профессор Гераклеус.
Тем не менее у космического туризма есть перспективы: его развитие может привести к усовершенствованию технологий и снижению цен на билеты. Например, авиаперелеты несколько десятилетий назад были доступны лишь ограниченному кругу лиц, но сейчас полет на самолете могут позволить гораздо больше людей. Туризм сейчас не главная цель человечества в космосе, но из-за своих перспектив он может получить дальнейшее развитие, считают исследователи.
Суборбитальные полеты могут решить проблему стоимости и сделать сферу доступнее для обычных людей. В этой области делают ставку на многоразовые шаттлы. Стоимость космического туризма высокая, поскольку компании выбирают двигательные системы нового поколения, а также многоразовые челноки. Согласно исследованию UnivDatos Group, развитие таких технологий должно привести к снижению цен.
Ученые также отмечают, что суборбитальные полеты открывают новые возможности для экспериментов в невесомости и изучения атмосферы Земли. Шаттлы для туристов можно использовать и в научных целях. Профессор Стивен Колликотт из американского Университета Пердью считает состоятельных туристов преимуществом: он уже организовал несколько экспериментов в невесомости на шаттлах New Shepard. «Если богатые туристы с удовольствием вкладывают средства в создание для меня новой лаборатории, а я, по сути, оплачиваю лишь дополнительные расходы, в чем проблема?» – задавался вопросом исследователь.