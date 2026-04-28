Что пишут иностранные СМИ о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+Издания называют это победой Трампа и серьезным ударом по Ближнему Востоку
28 апреля государственное агентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) WAM сообщило, что страна выйдет из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 г. Это решение было принято в рамках долгосрочной стратегической и экономической концепции.
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ на решение ОАЭ покинуть картель.
«Уход ОАЭ, давнего члена ОПЕК, может привести к дезорганизации и ослаблению группы, которая обычно старалась демонстрировать единство, несмотря на внутренние разногласия по вопросам геополитики и квот на добычу. Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мохаммед аль-Мазруи заявил Reuters, что решение было принято после тщательного анализа энергетической стратегии страны. Он отметил, что ОАЭ не обсуждали этот шаг ни с одной другой страной.
Вход ОАЭ из ОПЕК можно считать успехом для президента США Дональда Трампа, который обвинял организацию в «обдирании остального мира» за счет завышенных цен на нефть.
«Решение было принято на фоне нарастающих разногласий между ОАЭ и Саудовской Аравией – фактическим лидером организации. Ранее близкие союзники, в последние годы страны все чаще расходятся в подходах [к внешней политике]. ОАЭ также проводят более самостоятельную внешнюю политику, в том числе развивая связи с Израилем и поддерживая вооруженные силы группировок на юге Йемена.
Конфликт с Ираном, по всей видимости, усилил эти разногласия: Саудовская Аравия и ОАЭ по-разному оценивают стратегию реагирования на действия Тегерана. <...> Эмиратские чиновники также выражали недовольство реакцией региональных организаций, включая Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лигу арабских государств (ЛАГ), намекая, что ожидали более жесткой и единой позиции в отношении Ирана».
«Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК является серьезным ударом по способности стран Ближнего Востока удерживать цены на нефть на искусственно высоком уровне. Однако это также может создать сложности для американских нефтепроизводителей и усложнить способность региона реагировать на будущие кризисы.
Ослабление влияния ОПЕК может быть выгодным для потребителей в долгосрочной перспективе. ОАЭ – второй по величине производитель нефти в регионе, и после выхода из картеля страна станет серьезным конкурентом на рынке, способным добывать нефть без ограничений, установленных участниками ОПЕК».
«Выходу предшествовала резкая критика ОАЭ в адрес других арабских стран. Страна, считающаяся важным экономическим центром региона и одним из ключевых союзников США, обвинила соседей в том, что они недостаточно защищали ее от многочисленных атак Ирана во время конфликта».
«Этот шаг также является очередным сигналом того, что война с Ираном будет на годы вперёд менять глобальные энергетические рынки. Хотя ОАЭ и раньше обсуждали возможность выхода из ОПЕК на фоне длительных разногласий с Саудовской Аравией, министр энергетики Сухейль аль-Мазруи заявил в интервью, что именно перебои, вызванные войной, создали подходящий момент для такого решения.
В краткосрочной перспективе влияние решения, вероятно, будет ограниченным, поскольку война между США и Ираном сдерживает экспорт из Персидского залива, вынуждая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ирак и другие страны сокращать добычу, а не увеличивать ее. Фьючерсы на нефть в Лондоне торгуются на уровне около $111 за барр».