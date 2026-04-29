Погрузка на сети РЖД выходит в положительное русло

План погрузки на май предполагает рост показателя на 2,9% в годовом выражении до 97,5 млн т, отметила Магнушевская. Предполагается, что перевозки на экспорт вырастут на 9,7%, по внутренним направлениям – снизятся на 0,6%. Такая динамика позволит сохранить планы РЖД по объему погрузки 1,13 млрд т в этом году. Для сравнения: в 2025 г. погрузка на сети РЖД составила 1,12 млрд т, что на 5,6% меньше по сравнению с 2024 г.