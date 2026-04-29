Погрузка на сети РЖД выходит в положительное русло

Погрузка на сети РЖД выходит в положительное руслоЕе динамика может переломить негативный тренд более чем двухлетней давности
План погрузки на сети РЖД в апреле составляет 96 млн т, но скорее всего будет исполнен с отставанием не более 1%, рассказала журналистам заместитель гендиректора РЖД – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Ирина Магнушевская.
Отставание, по ее словам, обусловлено фактами вмешательства третьих лиц в деятельность портов и производителей основной номенклатуры перевозимых по железной дороге грузов. Кроме того, продолжается снижение перевозок во внутреннем сообщении. По состоянию на 27 апреля – на 2,9% в годовом выражении, добавила глава ЦФТО.
В частности, нет изменений по минерально-строительным грузам и черным металлам – т. е. инвестиционная деятельность хозяйствующими субъектами не ведется. По этим номенклатурам груза в РЖД закладывают отрицательную динамику и на май месяц, уточнила она.
Погрузка на сети РЖД в I квартале 2026 г. снизилась на 3,1% в годовом выражении до 269,1 млн т, следует из данных компании. Из них на строительные грузы пришлось 18,8 млн т (-4,4%), чермет – 11,5 млн т (-16,5%), цемент – 3,1 млн т (-22,5%).
Тем не менее показатель апреля будет на 1,6% превышать аналогичный за прошлый год, продолжила Магнушевская. Экспортные перевозки растут в текущем месяце на 8,9% г/г – в основном за счет зерна (рост в 2,5 раза) и погрузки угля в направлении восточных портов. По оценке топ-менеджера, общий ежемесячный прирост экспортных перевозок по сети РЖД составляет 5–7% с начала года.
Во II квартале, по словам главы ЦФТО, погрузка будет выше аналогичного периода прошлого года, а точные значения будут зависеть от итогов апреля. Во II квартале 2025 г. погрузка на сети составила 277 млн т – на 9% меньше, чем за тот же период 2024 г.
План погрузки на май предполагает рост показателя на 2,9% в годовом выражении до 97,5 млн т, отметила Магнушевская. Предполагается, что перевозки на экспорт вырастут на 9,7%, по внутренним направлениям – снизятся на 0,6%. Такая динамика позволит сохранить планы РЖД по объему погрузки 1,13 млрд т в этом году. Для сравнения: в 2025 г. погрузка на сети РЖД составила 1,12 млрд т, что на 5,6% меньше по сравнению с 2024 г.
В случае выполнения РЖД обозначенных Магнушевской планов монополии удастся переломить длительный – с осени 2023 г. – общий тренд на снижение погрузки от месяца к месяцу. Минимальный рост погрузки – на 0,1% – был зафиксирован в октябре прошлого года.
Управляющий партнер, сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов не видит потенциала для роста, кроме перевозок экспортных грузов. «Рост скорее всего будет по углю на фоне повышения цен. Потенциал роста перевозок нефтеналивных грузов ограничен внеплановыми простоями НПЗ. По удобрениям ожидаю в апреле – мае снижение экспорта по отношению к предыдущему году, но по итогу всего 2026 г. будет небольшой плюс», – говорит эксперт.