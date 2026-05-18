Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 134,62-0,92%RGBI119,53+0,1%CNY Бирж.10,711-0,53%IMOEX2 633,84-0,94%RGBITR783,87+0,19%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%

Его стоимость начала стабилизироваться вслед за мировым рынком
Линда Журавлева
Ведомости
Ведомости

Средняя розничная стоимость оливкового масла в России по итогам I квартала 2026 г. составила 1519 руб. за 1 л, по данным Росстата. По подсчетам ведомства, по сравнению с январем – мартом прошлого года данный товар подешевел на 14,5%. Оливковое масло в России по большому счету не производится, объясняет председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Поэтому, по его словам, его стоимость полностью зависит от мировой ситуации и условий импорта. Он напоминает, что доля зарубежной продукции в ассортименте составляет около 95%, в нашу страну она поставляется в основном из Греции, Испании, Италии, Туниса, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Австралии.

Цены на оливковое масло стали резко расти в 2024 г. С января по декабрь оно, по данным Росстата, подорожало год к году на 26% до 1780 руб. Однако уже в прошлом году, как указывает ведомство, началась коррекция, которая продолжилась уже в 2026 г. По данным на март, оливковое масло стоило в среднем 1493 руб. за 1 л. В АКОРТ, впрочем, утверждают, что минимальная цена на данную продукцию у ритейлеров начинается от 460 руб. за 1 л. В «Магните» и «О’кей» от комментариев отказались. В «Азбуке вкуса», X5, «Ленте» и «Вкусвилле» на запросы «Ведомостей» не ответили.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте