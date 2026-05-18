Розничные цены на оливковое масло в России снизились почти на 15%Его стоимость начала стабилизироваться вслед за мировым рынком
Средняя розничная стоимость оливкового масла в России по итогам I квартала 2026 г. составила 1519 руб. за 1 л, по данным Росстата. По подсчетам ведомства, по сравнению с январем – мартом прошлого года данный товар подешевел на 14,5%. Оливковое масло в России по большому счету не производится, объясняет председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Поэтому, по его словам, его стоимость полностью зависит от мировой ситуации и условий импорта. Он напоминает, что доля зарубежной продукции в ассортименте составляет около 95%, в нашу страну она поставляется в основном из Греции, Испании, Италии, Туниса, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Австралии.
Цены на оливковое масло стали резко расти в 2024 г. С января по декабрь оно, по данным Росстата, подорожало год к году на 26% до 1780 руб. Однако уже в прошлом году, как указывает ведомство, началась коррекция, которая продолжилась уже в 2026 г. По данным на март, оливковое масло стоило в среднем 1493 руб. за 1 л. В АКОРТ, впрочем, утверждают, что минимальная цена на данную продукцию у ритейлеров начинается от 460 руб. за 1 л. В «Магните» и «О’кей» от комментариев отказались. В «Азбуке вкуса», X5, «Ленте» и «Вкусвилле» на запросы «Ведомостей» не ответили.