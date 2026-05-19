«Яндекс Маркет» разделит продавцов по рейтингу

«Яндекс Маркет» разделит продавцов по рейтингуЗа размещение в разделе «Спешл» придется доплатить 2% к тарифу
«Яндекс» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Маркет Спешл» в категории одежды, обуви, игрушек и проч. Представитель «Яндекс Маркета» говорит, что маркетплейс планирует создать на своей площадке витрину под таким названием для продавцов с высоким рейтингом. В этом разделе будут представлены товары на каждый день и селективный ассортимент из «Ultima Яндекс Маркета». Такие заказы будет обслуживать специальная служба поддержки с целью улучшения и облегчения клиентского опыта.
Чтобы попасть в данный раздел, рейтинг продавца должен начинаться от 4,6, а доля отмененных и перенесенных заказов у него должна составлять не более 2% от всего объема. Магазины витрины должны быстро доставлять заказы и реализовывать только оригинальные товары, рассказал представитель «Яндекс Маркета».
Стоимость позиционирования в разделе составит 2% к тарифу, первые три месяца подключения будут бесплатными, говорится на сайте «Яндекс Маркета для продавцов». Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует высокий спрос на подключение к новому сервису. Он считает, что за бесплатный период селлер сможет сделать вывод о том, как выросли конверсия и продажи и насколько целесообразны дополнительные маркетинговые инвестиции в этот инструмент.
Создание раздела для продавцов с высокими рейтингами партнер One Story Ольга Сумишевская считает дополнительной возможностью монетизации маркетплейса. Взамен «Яндекс Маркет» предложит продавцам специальные условия продвижения – подсветку товаров в каталоге, специальный бейдж на главной странице и так далее, продолжает эксперт. Дополнительную комиссию в два процента для размещения магазина в разделе она считает не критичной в сравнении с предполагаемым ростом конверсии и валового дохода.
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров настроен более пессимистично. Он считает, что новая витрина «Маркета» никак не повлияет на продажи товаров на маркетплейсе. Фокус витрины «Спешл» больше сделан на добросовестного поставщика, нежели на качественный товар, делает вывод Сумишевская. Она поясняет, что большое количество селлеров продают одинаковые товары, но доставляют их с разной скоростью и уровнем сервиса. Получение размещения в новом разделе может мотивировать продавцов улучшать уровень обслуживания, сообщает эксперт. Бурмистров считает, что появление нового раздела обеспечит селлерам дополнительное внимание клиентов на маркетплейсе и маркетинговое продвижение на целевую аудиторию, заинтересованную в высоком качестве сервиса.
На Wildberries уже давно действует система рейтингов продавцов и их товаров, на которые клиенты могут ориентироваться при покупке, сообщает представитель маркетплейса. В компании сообщают, что постоянно занимаются развитием инструментов, которые помогают пользователям быстрее находить те товары, которые им действительно необходимы, а предпринимателям – выстраивать долгосрочные отношения со своей аудиторией. При этом для маркетплейса важно сохранять баланс интересов опытных и новых продавцов, отмечает его представитель. В Ozon на запрос «Ведомостей» не ответили.