«Белнефтехим» заявил о начале увеличения поставок нефти из России

Концерн «Белнефтехим» подтвердил подписание индикативного баланса поставок российской нефти в Белоруссию на 2017 г. в объеме 24 млн т, передает ТАСС. Увеличение поставок уже началось, сообщила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Она добавила, что Россия имеет возможность поставить в первом полугодии этого года весь объем, запрошенный белорусской стороной. Цифру она не назвала, но подтвердила данные, ранее оглашенные «Транснефтью». Советник президента «Транснефти» Игорь Демин говорил, что график поставок нефти в Белоруссию в апреле - июне увеличен до 6 млн т; во II квартале планируется перекачать дополнительно 2 млн т. До этого он сообщал, что «Транснефть» транспортирует в Белоруссию в III и IV кварталах по 7 млн т.