Минфин пояснил свою позицию по акцизам на зарубежные вина

Министерство финансов России пояснило свою позицию по акцизам на вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. В ведомстве отметили, что импортеры и таможенные органы при решении вопроса о том, какую ставку акциза применять при ввозе конкретного вина, должны определиться со значением понятия «вино с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения».

«На наш взгляд, никаких проблем с этим не должно было возникнуть», — считают в Минфине. В Налоговом кодексе определения не приводятся, поэтому импортеры должны пользоваться терминами из отраслевого законодательства. Из определения следует, что винодельческая продукция с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения — это такая продукция, «производство которой, в том числе розлив, осуществляется в границах географического объекта, указываемого на потребительской таре».

«Таким образом, именно законодательством, а не решением Минфина России установлена привязка понятий винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения к территориям субъектов Российской Федерации. Именно такая идея лежала в основе введения таких понятий в отраслевое регулирование», — заключили в Минфине.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что импортеры вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения должны уплачивать акциз для поставок своей продукции в Россию в полном объеме. До сих пор они пользовались пониженной ставкой. Новые требования, как пишет издание, изложены в приказе Минфина от 5 мая, который выводит импортеров из-под действия пониженного акциза, начавшего действовать с 2016 г.