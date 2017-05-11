ФТС намерена взыскать недополученные суммы акциза с импортеров вин

Федеральная таможенная служба планирует взыскать недополученные суммы акциза с импортеров вин, пользовавшихся пониженной ставкой акциза для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). «Таможенными органами планируются мероприятия, направленные на взыскание недоуплаченных сумм акциза в федеральный бюджет», – сообщил представитель ведомства.

Для применения ставок акциза в отношении винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения применяются определения, установленные законом о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Законом не предусмотрено отнесение вин и игристых вин (шампанских), ввозимых в Россию, к винодельческой продукции с ЗГУ и с ЗНМП. Таким образом, пониженная ставка акциза не применяется в отношении импортируемых в Россию вин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что приказ Минфина от 5 мая выводит импортные вина с ЗГУ и ЗНМП из-под действия пониженного акциза. Импортеров вина теперь могут обязать доначислить акциз за весь период действия пониженной ставки – с 1 января 2016 г. В этом случае 80% импортеров прекратят свою деятельность, отмечало издание со ссылкой на участников рынка. Минфин позже в четверг пояснил, что пониженный акциз был изначально предусмотрен законом для российских производителей, а не для импортеров.

«Именно законодательством, а не решением Минфина России установлена привязка понятий винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения к территориям субъектов Российской Федерации. Именно такая идея лежала в основе введения таких понятий в отраслевое регулирование. Более того, любая иная трактовка указанных норм Налогового кодекса и отраслевого закона по государственному регулированию рынка алкоголя являлась бы нарушением российского законодательства», - говорится в сообщении на сайте Минфина.